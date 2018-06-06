Возмущенный читатель: медики скорой помощи предпочли гулять по магазину, а не помогать человеку

В прошлое воскресенье житель Лихула решил поехать с семьей в Таллинн. Перед поездкой они остановились, чтобы зайти в местный магазин Konsum и купить бутылку воды. Читатель пошел в магазин вместе с женой, с ними вместе зашла и бригада скорой помощи. После покупки воды они продолжили свой путь, но через несколько сотен метров им пришлось снова остановить автомобиль, поскольку возле дороги на солнце лежал 60-летний мужчина, на голове которого была небольшая рана. Они тут же вызвали скорую помощь.

«Я звонил два раза, - рассказывает читатель. – Увидел, что он дышит и реагирует, когда похлопал его по плечу. По-моему мнению, его все же должен был осмотреть врач, поскольку у меня нет медицинского образования и я не могу дать компетентную оценку его состояния».

Прибытия скорой помощи им пришлось ждать 15 минут. Ответивший на второй звонок диспетчер не смог ничего объяснить и только сказал, что скорая помощь в пути. «Тогда я спросил, шутит ли он. В Лихула всего одна главная улица и мы знаем, что бригада в магазине, - вспоминает звонивший. – Расстояние было такое маленькое. Диспетчер не смог ничего ответить и извинился. Вот и все».

Читатель отметил, что он не имеет ничего против того, что сотрудники скорой помощи ходят в магазин, но если поступает вызов, продуктовую корзину следовало бы бросить.

Он уже раньше сталкивался с бригадой скорой помощи Лихула и, по его словам, они весьма толковые. «Но эта ситуация поразительная, поскольку мы знали, что они в магазине», - добавил он.

О состоянии лежащего на земле мужчины связавшийся с редакцией читатель ничего не смог сказать. «Был ли он пьян или получил солнечный удар...Я не принюхивался к нему, - сказал он, добавив, что какого-либо алкогольного аромата от мужчины не исходило. – Когда я его похлопал по плечу и попросил, чтобы он ушел с солнца в тень, на это он отреагировал. С поднятием на ноги у него были проблемы, но не буду спекулировать насчет причины. У самого был солнечный удар и я знаю, как солнце может затуманить голову».

Когда бригада прибыла, читатель предпочел избежать конфликта и не стал требовать разъяснений. «Мы не стали с женой там стоять, передали мужчину медикам и уехали. Но печально думать, что скорая помощь может приехать ко мне на вызов через неизвестное количество времени, поскольку будет совершать покупки».

Специалист по коммуникациям Пярнуской больницы Эда Амур, что такая ситуация действительно произошла в Лихула и машина скорой помощи Пярнуской больницы стояла перед местным Konsum. По ее словам, бригада скорой помощи остановилась там, чтобы купить средство против комаров. «Мы рады, что жители Эстонии заботятся и не бросают в беде других людей, а сразу вызывают помощь», - говорит она.

Амур добавила, что, не зная характер работы команды скорой помощи, ошибочно делаются неверные выводы. Она отметила, что далеко не редкость ситуации, когда к стоящей машине скорой помощи подходят местные для решения проблем или получения совета. «Так произошло и в это воскресенье, когда одна пожилая дама обратилась к медикам, поскольку чувствовала себя плохо, и попросила их померить давление», - объясняет Амур.

Она говорит, что бригада посадила даму в машину и совершила необходимые процедуры. Учитывая, что они быстро занялись пожилой женщиной, они сразу не сообщили об этом в Центр тревоги. В то же самое время пришел вызов из Центра тревоги.