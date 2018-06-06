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  • Москвич случайно узнал о сотнях прописавшихся в его квартире незнакомцев

Москвич случайно узнал о сотнях прописавшихся в его квартире незнакомцев

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Почтовые ящики. Иллюстративный снимок.

ФОТО: скриншот с сайта dom.lenta.ru

Москвич Александр Егорцев случайно обнаружил, что квартире, где он прописан с рождения и сейчас проживает с женой и ребенком, зарегистрированы сотни трудовых мигрантов. Об этом пишет Dom.Lenta.ru со ссылкой на «Комсомольскую Правду».

Мужчина узнал о посторонних, зарегистрированных в его квартире, когда ему начали приходить письма, адресованные приезжим из Средней Азии, в том числе - извещения о просроченных кредитах и повестки в полицию.

«Я обратился в РУВД Бабушкинского района. Написал заявление в Управление ФМС по Москве, встретился с руководством, — рассказал Егорцев изданию. — Я представил им письма из коллекторских агентств, из Сбербанка. Даже повестки от следователей — зарегистрированных у меня мигрантов вызывали на допрос. По тяжким преступлениям!»

Несмотря на это, в возбуждении дела Егорцеву было отказано. В беседе с руководством ФМС молодому человеку посоветовали выбрасывать письма и не переживать по их поводу.

Мужчина считает, что его адрес оказался в руках людей, занимающихся легализацией мигрантов, через районные соцслужбы. «Моя мама какой-то период жила тут одна. У нее нашли онкологию, она умерла. За такими квартирами "присматривают". И, вероятно, подумали: одинокая пенсионерка, шум поднимать не будет», — говорит он. Сейчас Егорцев пытается самостоятельно установить, сколько человек зарегистрировано в его квартире и снова привлечь к решению проблемы руководство ФМС.

В марте 2018 года в Екатеринбурге выявили квартиру, в которой были зарегистрированы 6884 человека. Предыдущий рекорд по количеству прописанных в одной квартире был отмечен в Уссурийске, где местная жительница зарегистрировала у себя 1992 иностранца из Китая, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и других стран.

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