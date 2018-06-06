В Таллинне открываются первые магазины Pepco

Магазин Pepco, который предлагает по очень низким ценам одежду и хозяйственные товары, в пятницу откроет двери на втором этаже торгового центра Nautica. Еще один магазин этой сети появится и в торговом центре Magistral.

Торговая сеть Pepco планирует за год открыть в Эстонии 13 магазинов, а к 2020 году увеличить количество магазинов до 26.

Pepco – европейская торговая сеть, которая предлагает клиентам одежду и хозяйственные товары по выгодной цене. На данный момент у предприятия более 1300 магазинов в Чехии, Хорватии, Венгрии, Польше, Словакии, Словении, Румынии, Литве и Латвии.

Магазины Pepco появятся по всей Эстонии, преимущественно в городах с населением более 10 тысяч человек. К 2020 году предприятие даст работу более 200 жителям Эстонии.