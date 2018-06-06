Кара-Мурза: наша цель – не в том, чтобы сменить плохого царя на хорошего

То есть он уничтожил не только российскую демократию, его самое большое преступление перед Россией и русскими – отравление народного разума пропагандой насилия.

К счастью, оно не работает полностью, поскольку в последний год несмотря на обстоятельства, аресты и избиения на улицы России вышли десятки тысяч людей, чтобы выразить свой протест против режима коррупции и высокомерия.

Трагическое наследие путинского режима, какое бы правительство за ним ни пришло, - это задача восстановить наши позиции в мире и среди наших союзников. Не стоит забывать, что из-за Путина нас выкинули из Большой восьмерки, а теперь и из Совета Европы, и его режим в принципе превратил нашу страну в парию.

Таким образом, перед каждым постпутинским правительством стоит задача – восстановить позиции государства в мире, восстановить демократию в стране и веру в надежность правительства, которая исчезла, а также бороться с невероятно разросшейся коррупцией, которая была и остается фактором, абсолютно определяющим режим Владимира Путина. Коррупция – больше не проблема для путинской России, а часть системы, которую он построил, и теперь перед нами стоит гигантская задача изменить это.

- Вы сказали, что вопрос не в том, падет ли режим Путина, а в том, когда это случится. Какие знаки на это указывают?

- Первый очевидный факт – ничто не вечно. Путин может полагать, что он вечен, и иногда он так себя ведет, как будто это действительно так.

Как мы говорили, крупные политические перемены в России могут произойти очень быстро. Думаю, если бы кого-то в августе 1991 года спросили, когда рухнет советский режим, никто бы не ответил, что это случится в конце месяца. Но именно так произошло.

Думаю, бессмысленно пытаться определить точное время, когда это случится. Возможно, через пять лет, возможно, в следующем месяце, в России дела делаются так.

- Всегда же есть возможность, что Путин может подать в отставку, но назначит вместо себя кого-то другого.

- Да. И есть возможность, что если это произойдет, на московские улицы выйдут сотни тысяч людей. Помнится, в последний раз в 2011 году это повлекло за собой крупнейшие демонстрации за время правления Владимира Путина. Поскольку выборы были бесстыдно фальсифицированы. И опять-таки: если бы кто-то мне сказал об этом раньше, я бы подумал, что он рехнулся. Но именно это случилось.

Но мы снова не были готовы, оппозиция сделала много ошибок и упустила из рук много возможностей, поскольку мы не думали, что столь массовые демонстрации возможны.

- Оппозиция сейчас в лучшем состоянии, чем в 2011 году?