И опять о лоджии. Оригинальное решение в однокомнатной ласнамяэской квартире

Эта однокомнатная квартира на улице Кивила - сама по себе неплохой вариант: чистенькая, со вкусом отремонтированная. Но наше внимание привлекла отделка лоджии. Вернее, не самой лоджии - там в ход пошли те же обои, что и в комнате. Между прочим, очень даже остроумно придумано: создается единое пространство.