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  • И опять о лоджии. Оригинальное решение в однокомнатной ласнамяэской квартире

И опять о лоджии. Оригинальное решение в однокомнатной ласнамяэской квартире Смотрите фото

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ФОТО: KV.EE

Во многих квартирах лоджии и застекленные балконы утеплены и соединены с комнатой. Делают это по-разному, по-разному и используют получившееся пространство.

Эта однокомнатная квартира на улице Кивила - сама по себе неплохой вариант: чистенькая, со вкусом отремонтированная. Но наше внимание привлекла отделка лоджии. Вернее, не самой лоджии - там в ход пошли те же обои, что и в комнате. Между прочим, очень даже остроумно придумано: создается единое пространство.

ФОТО: KV.EE

Интересно обыграна оставшаяся часть стены с радиатором центрального отопления, до ремонта находившаяся под окном: для декора использованы прозрачные стеклоблоки - белые и зеленые - хорошо подходящие по цвету к интерьеру. Завершает конструкцию темная столешница.

ФОТО: KV.EE

Получилась оригинальная барная стойка. Остальные фотографии этой симпатичной квартиры находятся ЗДЕСЬ.

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