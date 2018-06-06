И опять о лоджии. Оригинальное решение в однокомнатной ласнамяэской квартире

Во многих квартирах лоджии и застекленные балконы утеплены и соединены с комнатой. Делают это по-разному, по-разному и используют получившееся пространство.
Эта однокомнатная квартира на улице Кивила - сама по себе неплохой вариант: чистенькая, со вкусом отремонтированная. Но наше внимание привлекла отделка лоджии. Вернее, не самой лоджии - там в ход пошли те же обои, что и в комнате. Между прочим, очень даже остроумно придумано: создается единое пространство.
Интересно обыграна оставшаяся часть стены с радиатором центрального отопления, до ремонта находившаяся под окном: для декора использованы прозрачные стеклоблоки - белые и зеленые - хорошо подходящие по цвету к интерьеру. Завершает конструкцию темная столешница.
Получилась оригинальная барная стойка. Остальные фотографии этой симпатичной квартиры находятся ЗДЕСЬ.