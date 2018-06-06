Видео: украинский истребитель пролетел предельно низко над пляжем
6 июня 2018 г., 12:38
Над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области штурмовик Вооруженных сил Украины Су-25 пролетел на предельно малой высоте.
На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент есть несколько отдыхающих.
Издание Expres.ua сообщает, что истребитель пролетел на высоте 10-15 метров от пляжа, передает Postimees.
Представитель ВВС Украины Дмитрий Струтинский сказал, что полет истребителя Су-25 над Кирилловской проходил в рамках учений.
Аналогичные учения в пляжной зоне проходили на Украине и раньше. В соцсетях массово делятся видео учений 2015-2018 годов.