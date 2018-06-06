Видео: украинский истребитель пролетел предельно низко над пляжем

На кадрах видно, как самолет пролетает над кромкой воды на высоте порядка десяти метров. На пляже в этот момент есть несколько отдыхающих.

Издание Expres.ua сообщает, что истребитель пролетел на высоте 10-15 метров от пляжа, передает Postimees.

Представитель ВВС Украины Дмитрий Струтинский сказал, что полет истребителя Су-25 над Кирилловской проходил в рамках учений.