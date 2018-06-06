Российский футбол расстроил Путина

"Самая главная, самая основная наша цель как страны-организатора этих мероприятий – достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всём мире. Это будет самым главным нашим достижением.

Что касается сборной, то я должен констатировать, это факт: к сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не показывала. Но мы очень рассчитываем, все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца", сказал президент России в интервью китайскому агентству CRI

Игра команды Черчесова не нравится и бывшему игроку сборной России, Сергею Юрану.

"Еще большой вопрос – выйдем ли мы из группы с такой игрой? Не чувствуется уверенности в действиях ребят в атаке, в защите. Да, иногда вспыхивают. Но не более. На 90 минут их не хватает. В концовке матча гости, которые, как я понимаю, выставили не оптимальный состав, вообще контролировали мяч. Проблем много… Мы в очередной раз не победили. Боюсь, это будет давить на футболистов. Тем более в последних двух встречах нам противостояли явно не лучшие команды Европы. За два матча – с Австрией и Турцией – мы лишь один раз попали в створ… И это катастрофа! Австрия и Турция вообще-то даже не сыграют на чемпионате мира, а мы лишь единожды попадаем в створ ворот. Это очень настораживает. В защите еще как-то можно отбиться. Но как забивать-то будем? Думаю, мы вряд ли обыграем и Саудовскую Аравию, и Египет. Есть реальные вещи, а есть виртуальные. Оснований для оптимизма у меня нет. За счет чего мы можем решить задачу по выходу из группы? Сейчас дошло даже до того, что переживаем, победим ли мы Саудовскую Аравию или нет. Саудовскую Аравию, понимаете?! Печально." - сказал в интервью "Спорт-Экспрессу" бывший наставник эстонского ТФМК.

Сам Черчесов сохраняет полное спокойствие. По его словам время исправить недостатки есть - первая игра россиян на чемпионате мира пройдет только в следующий четверг: «Ну, не хватало... кстати, если сравнить игру с австрийцами и сегодняшнюю, единственное, в чем эти игры можно сопоставить – ни там, ни тут не было качественной последней передачи.

Сегодня, мы, естественно, намного агрессивнее играли, намного быстрее мяч передвигали, были компактнее, качественнее, свежее, идеи были неплохие.

Думаю, что волноваться никому не надо, потому что сегодня еще пятое число, а игра у нас 14-го в 18.00, если мне память не изменяет. До 14-го еще достаточно времени, поэтому, если вы обратили внимание, сборная – это команда, как и везде, есть конкуренция, не надо забывать, в какой форме находится определенный футболист в тот или иной день.

Поэтому мы и стараемся всю обойму задействовать. Не потому что мы экспериментируем, а потому что, если вы посмотрите, футболисты многие сыграли 13 мая последний матч. Сегодня у нас уже 5-е, если бы они и сегодня у нас пару минут не получили, то 14-го был бы месяц без игровой практики.