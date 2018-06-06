Помощник старейшины Йыхвиской волости Айво Тамм подал в отставку

Объясняя «Северному побережью» свой шаг, Тамм сказал, что эта должность оказалась ему не по плечу. Поскольку он перешел на должность помощника волостного старейшины осенью прошлого года с поста специалиста по хозяйственным вопросам, на него легла двойная нагрузка, так как место специалиста по хозяйственным вопросам осталось вакантным, хотя часть обязанностей делегировали другим работникам.

«В качестве помощника волостного старейшины я сейчас взял политический отпуск, так как не успеваю выполнять так много работы. Иногда требуется присутствовать в одно и то же время на трех встречах — это физически невозможно», — сказал Тамм, добавив, что сейчас особенно напряженное время, так как начался период активного строительства.

По словам Тамма, по коалиционному договору эта должность досталась избирательному союзу Jõhvi — Meie Kodu, и когда его представители после выборов попросили его занять этот пост, он дал свое согласие. «Пусть теперь политики ищут на эту должность нового человека. Я подам заявление с просьбой принять меня снова на работу специалистом по хозяйственным вопросам», — сказал Тамм.

На вопрос, связана ли его отставка каким-либо образом с заявлением о выражении недоверия волостной управе, поданным оппозицией на заседании волостного собрания 17 мая, Тамм ответил отрицательно. «Меня политика не интересует, я хочу работать. Положение сумбурное, политики сами ничего не знают, как выясняется из разговоров с ними», — сказал Тамм относительно причин своего ухода.

Тем не менее Тамм все же не полностью аполитичен: он является членом Алутагузеского волостного собрания и членом правления регионального отделения IRL.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала, что должность помощника волостного старейшины, отвечающего за сферу хозяйства и строительства, по коалиционному договору принадлежит избирательному союзу Jõhvi — Meie Kodu и они же должны предложить нового кандидата на эту должность.

По данным «Северного побережья», речь уже заходила о кандидатуре Виктории Цвентарной. Цвентарная когда-то занимала пост вице-мэра в Кохтла-Ярвеском горуправлении, еще в ту пору, когда возглавлял его Евгений Соловьев. Была также исполнительным руководителем на предприятиях, принадлежащих бизнесмену Николаю Осипенко. В последнее время она руководила фирмой по вывозу мусора Ekovir, а сейчас является исполнительным директором N&V, которое занимается строительством и обслуживанием дорог.

Сама Цвентарная на вопрос «Северного побережья», предлагали ли ей место помощника волостного старейшины, ответила отрицательно. «Для меня это сюрприз», — сказала она со смехом.

Председатель фракции Jõhvi — Meie Kodu Велли Набер сказала, что возможные кандидатуры на пост помощника волостного старейшины пока не обсуждали, также она не смогла сказать ничего конкретного относительно кандидатуры Цвентарной. По словам Набер, о кандидатах может зайти речь на собрании фракции, которое пройдет, вероятно, до следующего заседания волостного собрания. Заседание волостного собрания состоится, по всей вероятности, 14 июня, и тогда же на повестке дня будет голосование по выражению недоверия волостной управе.

В последнее время с критикой работы Йыхвиского волостного управления выступали представители как оппозиции, так и коалиции, и оппозиция искала контакты с властным союзом с целью проведения переговоров.

Председатель фракции Центристской партии Мартин Репинский признался, что он встречался с представителями коалиции. «Мы со своей стороны не предлагали ничего, что было бы связано с должностями. Мы чувствуем, что развитие волости застопорилось, и обсудили, кто мог бы стать новым волостным старейшиной», — сказал Репинский.

Он отрицает, что Центристская партия якобы поставила условие присоединения к коалиции, согласно которому волостным старейшиной должен стать член их фракции Эдуард Эаст. «Это предложение поступило, скорее, со стороны коалиции. Мы обсудили разных кандидатов как из числа нынешних членов волостного собрания, так и тех, кто мог бы прийти извне», — сказал Репинский.