ср, 06.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Помощник старейшины Йыхвиской волости Айво Тамм подал в отставку

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Центральная площадь Йыхви.

ФОТО: Arno Mikkor

Помощник старейшины Йыхвиской волости 28 мая подал волостному секретарю заявление об уходе с должности. «Я, Айво Тамм, помощник старейшины Йыхвиской волости, ухожу в отставку с 30.05.2018», — написал он в заявлении.

Объясняя «Северному побережью» свой шаг, Тамм сказал, что эта должность оказалась ему не по плечу. Поскольку он перешел на должность помощника волостного старейшины осенью прошлого года с поста специалиста по хозяйственным вопросам, на него легла двойная нагрузка, так как место специалиста по хозяйственным вопросам осталось вакантным, хотя часть обязанностей делегировали другим работникам.

«В качестве помощника волостного старейшины я сейчас взял политический отпуск, так как не успеваю выполнять так много работы. Иногда требуется присутствовать в одно и то же время на трех встречах — это физически невозможно», — сказал Тамм, добавив, что сейчас особенно напряженное время, так как начался период активного строительства.

По словам Тамма, по коалиционному договору эта должность досталась избирательному союзу Jõhvi — Meie Kodu, и когда его представители после выборов попросили его занять этот пост, он дал свое согласие. «Пусть теперь политики ищут на эту должность нового человека. Я подам заявление с просьбой принять меня снова на работу специалистом по хозяйственным вопросам», — сказал Тамм.

На вопрос, связана ли его отставка каким-либо образом с заявлением о выражении недоверия волостной управе, поданным оппозицией на заседании волостного собрания 17 мая, Тамм ответил отрицательно. «Меня политика не интересует, я хочу работать. Положение сумбурное, политики сами ничего не знают, как выясняется из разговоров с ними», — сказал Тамм относительно причин своего ухода.

Тем не менее Тамм все же не полностью аполитичен: он является членом Алутагузеского волостного собрания и членом правления регионального отделения IRL.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Нина Негласон сказала, что должность помощника волостного старейшины, отвечающего за сферу хозяйства и строительства, по коалиционному договору принадлежит избирательному союзу Jõhvi — Meie Kodu и они же должны предложить нового кандидата на эту должность.

По данным «Северного побережья», речь уже заходила о кандидатуре Виктории Цвентарной. Цвентарная когда-то занимала пост вице-мэра в Кохтла-Ярвеском горуправлении, еще в ту пору, когда возглавлял его Евгений Соловьев. Была также исполнительным руководителем на предприятиях, принадлежащих бизнесмену Николаю Осипенко. В последнее время она руководила фирмой по вывозу мусора Ekovir, а сейчас является исполнительным директором N&V, которое занимается строительством и обслуживанием дорог.

Сама Цвентарная на вопрос «Северного побережья», предлагали ли ей место помощника волостного старейшины, ответила отрицательно. «Для меня это сюрприз», — сказала она со смехом.

Председатель фракции Jõhvi — Meie Kodu Велли Набер сказала, что возможные кандидатуры на пост помощника волостного старейшины пока не обсуждали, также она не смогла сказать ничего конкретного относительно кандидатуры Цвентарной. По словам Набер, о кандидатах может зайти речь на собрании фракции, которое пройдет, вероятно, до следующего заседания волостного собрания. Заседание волостного собрания состоится, по всей вероятности, 14 июня, и тогда же на повестке дня будет голосование по выражению недоверия волостной управе.

В последнее время с критикой работы Йыхвиского волостного управления выступали представители как оппозиции, так и коалиции, и оппозиция искала контакты с властным союзом с целью проведения переговоров.

Председатель фракции Центристской партии Мартин Репинский признался, что он встречался с представителями коалиции. «Мы со своей стороны не предлагали ничего, что было бы связано с должностями. Мы чувствуем, что развитие волости застопорилось, и обсудили, кто мог бы стать новым волостным старейшиной», — сказал Репинский.

Он отрицает, что Центристская партия якобы поставила условие присоединения к коалиции, согласно которому волостным старейшиной должен стать член их фракции Эдуард Эаст. «Это предложение поступило, скорее, со стороны коалиции. Мы обсудили разных кандидатов как из числа нынешних членов волостного собрания, так и тех, кто мог бы прийти извне», — сказал Репинский.

Он не согласился с утверждением, что переговоры оппозиции с коалицией завершились безрезультатно. «Срок полномочий нынешнего волостного собрания продлится еще три с половиной года, и никогда не знаешь, когда какие переговоры дадут какой-то результат. По многим вопросам наши с коалицией мнения совпадают», — добавил Репинский.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ