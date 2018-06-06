Напечатанные на 3D-принтерах дома становятся все реальнее

В мире начинается эпоха нового строительного бума - жилые дома уже повсюду печатают на 3D-принтерах. По данным экспертов, их использование в строительстве жилья станет господствующей тенденцией в течение ближайших 5-10 лет. Уже с 2025 года около 5% всех строящихся домов в мире будут возводиться с использованием 3D-печати.
Во-первых, такой процесс строительства гораздо дешевле традиционного (не нужна опалубка, подвоз цемента, нет перерасхода сырья, нет расходов на рабочие руки), во-вторых, снижаются сроки строительства, в-третьих, можно с легкостью сочетать разные виды материалов, в-четвертых, в процессе строительства не наносится никакого вреда окружающей среде, в-пятых, снимается вопрос с привлечением десятков и сотен специалистов и так далее, и так далее, пишет newsru.com со ссылкой на The Guardian.
«Напечатанные» дома появляются в последние годы как грибы в разных странах мира - в США, Германии, Голландии, Франции, Японии, Швейцарии. Есть аналогичные проекты и в России.
На днях в голландском городе Эйндховен, где располагается большое число предприятий, связанных с высокими технологиями, местные власти объявили о решении строить новые дома для горожан с помощью 3D-принтеров. Не один дом, в качестве рекламы возможностей новых технологий, а целый квартал. По данным разработчиков, этот масштабный проект сильно сократит финансовые издержки города.
Первые пять «напечатанных» жилых домов будут доступны для аренды уже в следующем году. Хотя самих зданий еще нет, желание поселится в них уже выразили несколько десятков человек, приславших заявки в строительную компанию Houben & Van Mierlo Architecten, которая совместно с Технологическим университетом Эйндховена ведет этот проект.
Используемый в «строительстве» этих домов 3D-принтер является по сути огромным роботизированным манипулятором, который слой за слоем наносит особый раствор цемента, имеющего структуру взбитых сливок. Пока принтер печатает только стены домов, однако вскоре начнется печать и всех их коммуникаций. Создатели проекта особо отмечают, что 3D-строительство дает возможность сразу размещать все коммуникации в стенах, включая проводку, свет, беспроводные датчики «умного дома».
Варианты домов разные - одно-, двух- и трехэтажные, с одной, двумя и тремя спальнями. Пока дома имеют «футуристический дизайн», но 3D-печать позволяет строить здания почти любой формы. Поэтому в перспективе владельцы жилья смогут выбирать практически любой внешний вид по своему желанию и вкусу.
В марте 2018 года во Франции, в городе Нант, уже ввели в эксплуатацию и готовятся заселить первый жилой дом, напечатанный всего на одном 3D-принтере. И эту разработку под названием Yhnova собираются использовать для строительства социального жилья по всему миру.
Дом в квартале Ботьер напечатали всего за 54 часа, но архитекторы заверяют, что робот-строитель справился бы и за 33 часа. Работой принтера управляли всего два оператора. В итоге получилась бетонная коробка площадью 95 кв. метров. Затем уже люди вмонтировали окна, двери, проложили трубы и проводку, установили сантехнику. В таком одноэтажном доме есть пять комнат. Инженеры уже получили предложения от заинтересованных компаний из Китая.