Напечатанные на 3D-принтерах дома становятся все реальнее

Во-первых, такой процесс строительства гораздо дешевле традиционного (не нужна опалубка, подвоз цемента, нет перерасхода сырья, нет расходов на рабочие руки), во-вторых, снижаются сроки строительства, в-третьих, можно с легкостью сочетать разные виды материалов, в-четвертых, в процессе строительства не наносится никакого вреда окружающей среде, в-пятых, снимается вопрос с привлечением десятков и сотен специалистов и так далее, и так далее, пишет newsru.com со ссылкой на The Guardian.

«Напечатанные» дома появляются в последние годы как грибы в разных странах мира - в США, Германии, Голландии, Франции, Японии, Швейцарии. Есть аналогичные проекты и в России.

На днях в голландском городе Эйндховен, где располагается большое число предприятий, связанных с высокими технологиями, местные власти объявили о решении строить новые дома для горожан с помощью 3D-принтеров. Не один дом, в качестве рекламы возможностей новых технологий, а целый квартал. По данным разработчиков, этот масштабный проект сильно сократит финансовые издержки города.

Первые пять «напечатанных» жилых домов будут доступны для аренды уже в следующем году. Хотя самих зданий еще нет, желание поселится в них уже выразили несколько десятков человек, приславших заявки в строительную компанию Houben & Van Mierlo Architecten, которая совместно с Технологическим университетом Эйндховена ведет этот проект.

Используемый в «строительстве» этих домов 3D-принтер является по сути огромным роботизированным манипулятором, который слой за слоем наносит особый раствор цемента, имеющего структуру взбитых сливок. Пока принтер печатает только стены домов, однако вскоре начнется печать и всех их коммуникаций. Создатели проекта особо отмечают, что 3D-строительство дает возможность сразу размещать все коммуникации в стенах, включая проводку, свет, беспроводные датчики «умного дома».

Варианты домов разные - одно-, двух- и трехэтажные, с одной, двумя и тремя спальнями. Пока дома имеют «футуристический дизайн», но 3D-печать позволяет строить здания почти любой формы. Поэтому в перспективе владельцы жилья смогут выбирать практически любой внешний вид по своему желанию и вкусу.

В марте 2018 года во Франции, в городе Нант, уже ввели в эксплуатацию и готовятся заселить первый жилой дом, напечатанный всего на одном 3D-принтере. И эту разработку под названием Yhnova собираются использовать для строительства социального жилья по всему миру.