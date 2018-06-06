Ханссон: ЕЦБ может поднять процентные ставки быстрее, чем ожидает рынок

По словам президента Банка Эстонии и члена совета Европейского центробанка (ЕЦБ) Ардо Ханссона, ужесточение денежной политики ЕЦБ может пройти быстрее ожиданий рынка, пишет уездная газета Sakala.
«На рынке ждут, чтобы в середине следующего года процентные ставки начали умеренно расти. Нам самим еще нужно посмотреть на реальные тенденции. Если мы будем уверены, что инфляция умеренно растет, выход может оказаться немного быстрее», - сказал Ханссон в интервью Sakala.
По словам Ханссона, инфляция еврозоны находится на отметке 1,5 процента и, хотя она может быть и немного выше, по его мнению, экономика должна быть в состоянии сама ее производить, а не зависеть только от денежной политики центробанка. «Ненормально, когда экономика зависит от стимула», - отметил Ханссон.
По словам Ханссона, сложно спрогнозировать влияние нового правительства Италии на еврозону. «Мы уже раньше видели этот так называемый популизм. Комбинации разные, часто была разница между первоначальной риторикой и реальностью», - сказал он.
По словам Ханссона, рынки быстро все расставляют по своим местам. «Когда кто-нибудь в наше время начинает проводить политику, которую рынки считают негативной, это сразу же выражается в процентных ставках, по которым правительство может брать новые кредиты у денежных рынков», - сказал он.
«Кроме того, вся система действует на новых основах. Шесть или семь лет назад было обычным делом, чтобы, когда в одной из стран-членов возникали проблемы, это сразу же сказывалось на успехах других стран. Хочется думать, что мы достаточно сделали в разных областях, чтобы такие проблемы все чаще оставались проблемами этой одной страны», - сказал президент Банка Эстонии.