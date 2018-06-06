Kreditex Ühisraha: для твоей безопасности

Инвестирование на портале Kreditex Ühisraha ясно и прозрачно. Три основные причины, обеспечивающие безопасность инвестирования:

Гарантия выкупа 80%

На портале коллективного финансирования Kreditex Ühisraha инвестор может выбирать между рейтингами: "А+" является инвестицией с минимальным риском и "С" с наибольшим риском для инвестирования. Даже если какая-либо инвестиция оказывается неудачной, применяется гарантия обратного выкупа и портал платит инвестору 80% от остатка инвестиции. Это означает, что инвестору не нужно опасаться, что он останется без большой суммы денег из-за некоторых неудачных инвестиций.

Однако чтобы увеличить доходность своего портфеля разумно, в соответствии со своей стратегией и тактикой, распределять риски и выбирать инвестиции как с более высоким, так и с более низким рейтингом.

Тщательная проверка подлинности предоставленных клиентом данных

Возможные инвестиции попадают на портал только после того, как пройдена тщательная проверка подлинности предоставленных клиентом документов. Kreditex Ühisraha делает со своей стороны все, чтобы инвестиции были удачными и не теряли свой активный статус.

Действуя на портале Kreditex Ühisraha инвестор всегда может быть уверен в портале, который со своей стороны делает все возможное чтобы доступные инвестиции были максимально качественными. Портал занимается восстребованием по проблемным инвестициям и заботится чтобы инвесторы смогли приумножить свои инвестиционные возможности.

Безопасная, хорошо функционирующая платформа

Виртуальный счет инвестора на портале Kreditex Ühisraha очень удобен и прост в использовании. Когда у инвестора возникает желание вывести деньги с виртульного счета, он получит их в течение рабочего дня.

Сама среда является интерактивной. Данные постоянно меняются, и инвестор при желании может следить за своими инвестициями в режиме реального времени, даже 24/7.

Команда Kreditex Ühisraha всегда готова помочь как наинающим, так и инвесторам с опытом, своими советами и знаниями, чтобы обеспечить максимально эффективное и полезное сотрудничество между обеими сторонами.

Преимущества Инвестора

Инвестировать до 2000€ в месяц возможно не выходя из дома.

Зарабатывать с инвестиции до 15% в год.

Гарантия выкупа 80%.

Получать доход ежемесячно.

Не нужно специальное образование.

При возникновении задержек по выплатам, решением вопросов занимается портал.

Инвестировать можно начиная с 10€.

Частные лица не должны сами заниматься декларированием налога с прибыли – за инвестора это сделает портал.

Инвестор может использовать услугу автоматического инвестирования.

Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.

Служба поддержки Kreditex Ühisraha

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha