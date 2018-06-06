Билеты на ЧМ: спекуляции на 40 миллионов евро и полицейские облавы

По данным издания, 33-летний неработающий уроженец Гатчинского района накануне вечером попытался реализовать два билета на игру, которая пройдет 20 июня на стадионе Лужники в Москве. За билеты, каждый из которых стоил в официальной продаже 12600 рублей, мужчина просил по 25 тысяч рублей. Полицейские под видом покупателей договорились о встрече и у метро "Чернышевская" задержали спекулянта.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье 14.15.2 КоАП РФ ("Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение"). Как выяснилось, задержанный несколько лет назад находился в розыске по подозрению в хулиганстве.

В конце января Госдума приняла специальные поправки в КоАП, где появились две новые статьи - 14.15.2 и 14.15.3, предусматривающие наказание для спекулянтов билетами на ЧМ. По ним физическим лицам грозит административный штраф в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета. Юридические лица должны будут выплатить от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа, также они могут столкнуться с административным приостановлением деятельности на срок до 90 месяцев.

Для российского чемпионата мира FIFA выпустила 2 926 172 билета, из них почти 2,5 миллиона уже проданы. Часть оставшихся билетов предназначены для VIP-гостей FIFA и руководства России, журналистов и фотографов, коммерческих партнеров FIFA. Еще 31,5 тыс. билетов находятся в резерве и могут быть использованы по усмотрению организаторов. Международная федерация футбола предлагала именные билеты через свой сайт в несколько этапов, чтобы избежать их перепродажи.

FIFA и оргкомитет ЧМ-2018 года предприняли усилия для осложнения бизнеса билетным спекулянтам, но не смогли полностью пресечь попадание билетов на вторичный рынок, сообщает РБК. В частности, FIFA подала в прокуратуру Женевы жалобу с просьбой возбудить уголовное дело против крупнейшей платформы по перепродаже билетов на матчи ЧМ - компании Viagogo AG.

Тем не менее, по подсчетам аналитиков компании Eticket4, на вторичном рынке оказалось 5-7% билетов на ЧМ (около 140 тыс. билетов общей стоимостью около 22 млн долларов). С учетом среднего размера наценки - 200% спекулянты могут заработать по меньшей мере 40 млн долларов (2,5 млрд рублей).

Средняя цена билета на вторичном рынке, по оценке авторов исследования Eticket4, составила 442 доллара. От 400 долларов просят спекулянты за билеты самой дешевой категории (20 долларов) на матчи сборной России. От 900 долларов стоят билеты на один из самых востребованных матчей группового этапа Аргентина - Исландия (при номинале 105 долларов за билет третьей категории).

В то же время аналитики выяснили, что перед ЧМ-2018 на вторичном рынке оказалось значительно меньше билетов, чем перед матчами Кубка конфедераций. Среди причин снижения предложения на вторичном рынке авторы исследования отмечают меры FIFA по отслеживанию нелегальных сайтов по продаже билетов, а также сложность их покупки.