В посольстве РФ заявления шведского премьера о российской угрозе назвали верхом цинизма

Как отметили дипломаты, бездоказательная убежденность главы правительства в том, что вслед за США и Францией Швеция неизбежно станет объектом вмешательства со стороны Кремля, вызывает глубокое возмущение, «особенно на фоне участившихся в последнее время навязчивых, на грани клиники антироссийских выпадов Стокгольма».

Авторы заявления выразили сожаление в связи с тем, что «в пылу предвыборной лихорадки» шведское руководство, «похоже, готово выполнить любой пропагандистский трюк, переложив его на пресловутый антироссийский мотив».

«Остыньте, господа хорошие! Неужели вы до сих пор не поняли, что беспардонный коллективно-обвинительный нажим в адрес Москвы не срабатывает и в итоге бьет по вашей же репутации?» - в резкой манере обратилось посольство к шведскому руководству. Дипломаты посоветовали властям накануне выборов «перестать обманываться» и задуматься о том, как восстанавливать загнанные ими в тупик отношения с соседней Россией.

4 июня Стефан Левен заявил, что Россия может попытаться оказать воздействие на выборы в шведский риксдаг. С таким утверждением он выступил после совещания с лидерами парламентских партий на тему возможного влияния на выборы в стране.

«Наша избирательная система надежна. Мы знаем, что кампании влияния продолжаются, и Россия является самой большой угрозой. Наши власти очень хорошо подготовлены, и если будет проходить кампания воздействия, мы не поддадимся тем, кто ее проводит», - утверждал Левен (цитата по ТАСС). «Исходя из данных, которые у нас есть о выборах, например, во Франции и США, мы предполагаем, что нас не оставят в покое», - подчеркнул премьер.

Ранее посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев заявил в интервью газете Dagens Industri, что высказываемая озабоченность шведских властей в связи с возможностью оказания Россией влияния на парламентские выборы является пустыми обвинениями и попытками демонизировать Россию.

Дипломат провел параллель с осенью 2014 года, когда в Швеции якобы обнаружили российскую подводную лодку, сведения о которой позже не подтвердились. Посол назвал подобные действия поиском фантомов и подчеркнув, что для таких заявлений нужны очень серьезные основания.

Швеция готовится к отражению российской угрозы и дезинформации

Напомним, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы в разных странах. Самыми серьезными стали обвинения, выдвинутые в адрес Москвы в США, где по этому поводу расследуется дело. В РФ подобные обвинения категорически отрицают.

Как пишет ВВС, Швеция решила заранее подстраховаться, чтобы не стать жертвой подобного вмешательства. В частности, в стране распространяют брошюры, в которых в числе прочего населению советуют учиться распознавать фальшивую информацию, в частности проверять источник и пытаться понять, является ли сообщение новостью или просто выражает точку зрения. С учащимися школ также проводится работа по этому направлению.

В случае успеха кампания может стать руководством для подготовки к выборам в других странах, в том числе в США, говорится в статье. Как считают в Стокгольме, повод для опасений в потенциальном вмешательстве извне в выборы есть. Так, шведские чиновники сообщили об увеличении случаев попыток взлома государственных сайтов и распространения фейковых новостей. По версии руководства страны, цель злоумышленников - подрыв стабильности шведского общества и распространение лжи.

В исследовании, проведенном специалистами Шведского института международных отношений, говорится о «широком спектре» действий России, влияющих на общественное мнение. По мнению экспертов, делается это при помощи распространения фальшивых новостей.

Изучив кибератаки и кампании дезинформации, связанные, по мнению Запада, с действиями Москвы, шведские официальные лица воспринимают всерьез возможность вмешательства России в парламентские выборы в стране. По мнению властей, подготовиться к отражению угрозы можно, активно работая с компаниями, соцсетями и СМИ.

Властями Швеции была начата общенациональная программа для обучения школьников противостоянию пропаганде, а в брошюре, опубликованной тиражом более 4,7 млн экземпляров и распространяемой среди населения, даются советы по выявлению дезинформации. Кроме того, около 7 тысяч правительственных чиновников прошли базовую подготовку по обнаружению попыток оказания стороннего влияния на выборы и другие важные процессы в королевстве. Также ведется работа по повышению осведомленности чиновников о рисках кибератак и вброса дезинформации.