Все больше туристов выбирают Эстонию

В гостиничных предприятиях остановились 151 000 иностранных туристов, то есть на четыре процента больше, чем в апреле прошлого года. В апреле из Финляндии, России и Латвии прибыли 97 000 туристов, то есть 64 процента иностранных туристов, пишет агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики.

Туристов из России прибыло на одну пятую больше, чем годом раньше, Численность финских туристов в гостиничных предприятиях снижалась третий месяц подряд. Туристов из стран Азии в апреле было на семь процентов больше, чем в апреле прошлого года.

71 процент иностранных туристов ночевали в Таллинне. В пярнуских гостиничных предприятиях остановились восемь процентов, в тартуских семь процентов, а пять процентов — в гостиничных предприятиях Ида-Вирумаа.

В гостиничных предприятиях остановились 100 000 внутренних туристов, это столько же, сколько было годом раньше. Число ночевок внутренних туристов в гостиничных предприятиях выросло на три процента, что значит, что продолжительность их пребывания несколько выросла.

63 процента внутренних туристов путешествовали с целью отдыха, а 23 процента были в командировке. В Харьюском уезде остановились 30 процентов воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий внутренних туристов, в Тартуском 16 процентов, в Пярнуском 14 процентов, а в Ида-Вируском 11 процентов.