Все больше туристов выбирают Эстонию

В апреле этого года в гостиничных предприятиях остановились 251 000 туристов, это на три процента больше, чем в апреле 2017 года; выросло число и внутренних, и иностранных туристов.
В гостиничных предприятиях остановились 151 000 иностранных туристов, то есть на четыре процента больше, чем в апреле прошлого года. В апреле из Финляндии, России и Латвии прибыли 97 000 туристов, то есть 64 процента иностранных туристов, пишет агентство BNS со ссылкой на Департамент статистики.
Туристов из России прибыло на одну пятую больше, чем годом раньше, Численность финских туристов в гостиничных предприятиях снижалась третий месяц подряд. Туристов из стран Азии в апреле было на семь процентов больше, чем в апреле прошлого года.
71 процент иностранных туристов ночевали в Таллинне. В пярнуских гостиничных предприятиях остановились восемь процентов, в тартуских семь процентов, а пять процентов — в гостиничных предприятиях Ида-Вирумаа.
В гостиничных предприятиях остановились 100 000 внутренних туристов, это столько же, сколько было годом раньше. Число ночевок внутренних туристов в гостиничных предприятиях выросло на три процента, что значит, что продолжительность их пребывания несколько выросла.
63 процента внутренних туристов путешествовали с целью отдыха, а 23 процента были в командировке. В Харьюском уезде остановились 30 процентов воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий внутренних туристов, в Тартуском 16 процентов, в Пярнуском 14 процентов, а в Ида-Вируском 11 процентов.
В апреле свои услуги предлагали 956 гостиничных предприятий. В распоряжении клиентов были 20 000 номеров и 45 000 койко-мест. Заполнены были 44 процента номеров и 35 процентов койко-мест. Сутки в гостиничном предприятии стоили в среднем 36евро, на 1 евро меньше, чем в апреле прошлого года. В Харьюском уезде сутки в гостиничном предприятии в среднем стоили 40 евро, в Тартуском 39 евро, а в Пярнуском 320 евро.