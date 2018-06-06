Летом в таллиннских парках будут проходить бесплатные представления для детей

Начиная с 10 июня по конец августа в парках района Кесклинн будут проходить летние представления для детей.
Первое представление «Врач для овечки» будет показано в воскресенье в 11.00 в парке Фальги. В течение лета представления будут показаны и в других парках района.
«Лето – это прекрасное время для того, чтобы наслаждаться хорошей погодой и весело проводить время с детьми в окружении зелени. Поэтому мы предлагаем досуг для всей семьи в виде летних представлений. С июня по август в парках района Кесклинн можно будет посмотреть четыре различных спектакля. Кроме этого, после каждого представления детей ждут игры», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
В представлении “Прекрасный отпуск” много музыки. Это увлекательная, веселая и милая история о помощи другу. В представлении “Врач для овечки” с помощью юмора и веселых приключений рассказывается о том, как заботиться о здоровье и о том, что делать в случае болезни. Представление “Полезная ворона” - это забавная сказочная история о том, как баба избавилась от злобы, а дед от лени с помощью одной бравой птицы. “38 попугаев” - это спектакль на русском языке по пьесе Григория Остера о забавных приключениях четырех друзей — болтливой мартышки, застенчивого слоненка, эксцентричного попугая и задумчивого удава.
Показ детских представлений организует управа района Кесклинн совместно с театром Trumm и Русским молодежным театром. Бесплатные представления длятся 30-40 минут. При сильном дожде представление будет отменено.
Программа летних представлений для детей:
- 10.06 (парк Фальги, Висмари, 4) – Врач для овечки
- 17.06 (детский сад Suitsupääsupesa, Суйтсу пыйк, 4) – Врач для овечки
- 01.07 (парк Лембиту, А. Лаутери, 6) – Полезная ворона
- 29.07 (зеленая зона Рауа, около Рауа, 41) – Прекрасный отпуск
- 05.08 (парк Коду, Вайкне, 3/5) – Прекрасный отпуск
- 12.08 (парк Тийгивески, Юхкентали, 10) – 38 попугаев (на русском)
- 26.08 (парк Койду, Койду, 97) – Полезная ворона