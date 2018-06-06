Письмо читателя: неподсудность Сависаара – это такая же плохая новость, как смерть Сталина

Айн Каалеп огорчился, когда умер Сталин.

Огорчился он потому, что больше его нельзя было отдать под суд. Я же был огорчен, когда Эдгара Сависаара, моего бывшего коллегу по Рийгикогу, поразила бактерия. Но огорчился я не из-за суда. Просто.

Однако теперь, когда я не знаю, Сависаар болен на самом деле, или юридически (иной раз было так, что для похода в суд он болен, а для приема гостей здоров), во мне возникает огорчение Каалепа.

Кроме того, мне приходит на память, как организаторы депортаций становились неподсудными, потому что были старыми или немощными.

Ясно, что нельзя судить человека, если он не понимает, что происходит, или если еще до оглашения приговора он может отдать богу душу.

Но… я тоже доставал медицинские справки, чтобы избежать военных учений в Тартуском университете и таким образом вообще исключил общения с оккупационной армией. Кого-то из тех, кто выписывал справки, наказали. Мне жаль.

Важно, чтобы преступление не оставалось без наказания. Дело не в человеке. Депортации осуждены на государственном уровне, а то, был ли наказан депортировавший моих родственников с Хиймаа Арнольд Мери, или нет, значения не имеет.

Обвинение Сависаара включает в себя много эпизодов коррупции. Теперь он стал настолько немощным, что не в состоянии за это отвечать, но достаточно здоров, чтобы потребовать возврата заработанных на этом денег. Сигнал народу: можешь зарабатывать преступным путем сколько захочешь. Если получится заболеть в нужное время, все можно будет потребовать вернуть, без обсуждений дела.