Конфликт Юргена Лиги с автобусной фирмой набирает обороты: политика возмутил присланный главой TLT подарок

Велосипедист-любитель Юрген Лиги отправил обратно директору Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамму присланную ему книгу «На автобусе по историческому Таллинну». Теперь политик подумывает обратиться с жалобой к мэру Таллина Таави Аасу.

В конце мая Юрген Лиги поделился в соцсети Facebook историей о том, как во время поездки на велосипеде его вытеснил с проезжей части городской автобус. В Tallinna Linnatranspordi AS заявили, что в указанное в жалобе время автобус обслуживал другой маршрут. Лиги такой ответ не устроил.

«Энно Тамм, директор Tallinna Linnatranspordi AS, наконец ответил на мое письмо: Езди на автобусе! У нас тут шайка, и не собираемся проводить беседу с водителем автобуса. Лучше возьмем книжку одного из столичных коррупционеров и отправим тебе», - написал Лиги. Тамм отправил политику книгу признанного виновным в коррупции Иво Парбуса «На автобусе по историческому Таллинну». По словам Лиги, он не собирается принимать данный подарок.