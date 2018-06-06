Конфликт Юргена Лиги с автобусной фирмой набирает обороты: политика возмутил присланный главой TLT подарок

Юрген Лиги, который недавно в соцсети Facebook обвинил водителя столичного автобуса в нарушении ПДД, не был удовлетворен ответом автобусного предприятия, в котором говорилось, что упомянутый в жалобе автобус в указанное время находился в другом конце города. Теперь Лиги хочет получить более подробную информацию о маршруте автобуса, пишет Postimees.
Велосипедист-любитель Юрген Лиги отправил обратно директору Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамму присланную ему книгу «На автобусе по историческому Таллинну». Теперь политик подумывает обратиться с жалобой к мэру Таллина Таави Аасу.
В конце мая Юрген Лиги поделился в соцсети Facebook историей о том, как во время поездки на велосипеде его вытеснил с проезжей части городской автобус. В Tallinna Linnatranspordi AS заявили, что в указанное в жалобе время автобус обслуживал другой маршрут. Лиги такой ответ не устроил.
«Энно Тамм, директор Tallinna Linnatranspordi AS, наконец ответил на мое письмо: Езди на автобусе! У нас тут шайка, и не собираемся проводить беседу с водителем автобуса. Лучше возьмем книжку одного из столичных коррупционеров и отправим тебе», - написал Лиги. Тамм отправил политику книгу признанного виновным в коррупции Иво Парбуса «На автобусе по историческому Таллинну». По словам Лиги, он не собирается принимать данный подарок.
«Поскольку эта шайка наслаждается сложившейся ситуацией, я запросил график движения автобусов. Поскольку у каждого автобуса якобы имеется GPS-трекер, то не должно составить труда выяснить, какой автобус ехал вечером 23 мая впереди автобуса под номером 740 TAK. Возможно, удастся выяснить, кто совершил остановку не по правилам, заблокировав мне дорогу. Это можно узнать с помощью графиков движения», - сообщил он.