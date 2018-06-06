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  • Пьяный мужчина ворвался во двор чужого дома и размахивал оружием

Пьяный мужчина ворвался во двор чужого дома и размахивал оружием

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ФОТО: Peeter Langovits

Во вторник в полицию поступило сообщение, что в волости Валга пьяный мужчина бегает по чужому двору и размахивает похожим на пистолет предметом.

Услышав лай собаки, из дома вышел хозяин и потребовал, чтобы пьяный ушел, после чего пришедший в чужой двор незнакомец убрал похожий на оружие предмет за пазуху и удалился. Приехавшая по вызову полиция задержала нетрезвого 67-летнего мужчину вблизи хутора и доставила в камеру протрезвляться, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

У мужчины был найден стартовый пистолет. Ни один человек и ни одно домашнее животное не пострадали.

Обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

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