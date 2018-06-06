Пьяный мужчина ворвался во двор чужого дома и размахивал оружием

Услышав лай собаки, из дома вышел хозяин и потребовал, чтобы пьяный ушел, после чего пришедший в чужой двор незнакомец убрал похожий на оружие предмет за пазуху и удалился. Приехавшая по вызову полиция задержала нетрезвого 67-летнего мужчину вблизи хутора и доставила в камеру протрезвляться, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.