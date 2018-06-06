Видео: медведи хозяйничали в саду американки

Утром 29 мая Джианнаттасио увидела из окна появившихся в ее саду двух медведей – маму-медведицу и ее маленького сына. Женщина вышла на веранду и начала снимать животных на видео, пишет портал Lemmik. В то время как медведица искала пищу на земле, ее сыну на глаза попалась полная семян кормушка для птиц. Проворный медвежонок вскарабкался на спину мамы и дотянулся до еды. В один момент медвежонок потерял равновесие и упал с маминой спины, он пытался удержать кормушку, но безрезультатно.