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Таллинн привлек к борьбе с коррупцией адвокатское бюро

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Коррупция.

ФОТО: Gerhard Vlcek/PhanterMedia/Scanpix

Мэр Таллинна Таави Аас образовал рабочую группу по выработке антикоррупционной стратегии Таллинна, консультировать которую будет адвокатское бюро Sorainen, призванное также извещать о возможных нарушениях власти Таллинна и полицию, сообщает Раэпресс.

В качестве независимого консультанта рабочей группы выступает команда, занимающаяся в адвокатском бюро профилактикой экономических, в том числе коррупционных преступлений, которую возглавляет присяжный адвокат Норман Аас, много лет работавший государственным прокурором и канцлером министерства юстиции.

Юристы призваны проверить те антикоррупционные процедуры, которые уже применяются в городской управе, и внести свои предложения по предупреждению и ускоренному раскрытию коррупционных деяний.

Таави Аас отметил, что уже поступили около 30 звонков по телефону информирования о подозрениях в коррупции, правда, в основном они носили «проверочный» характер, но были и деловые, которыми служба внутреннего контролера города уже занимается.

В свою очередь, Норман Аас подчеркнул значение проявленной городом инициативы и важность того, чтобы она нашла поддержку у самых разных организаций и учреждений. А задача его команды — создать систему, позволяющую главным образом избегать возникновения коррупционных ситуаций. Рабочую группу возглавляет городской секретарь Тоомас Сепп. Проект стратегии должен быть представлен городской управе не позднее начала декабря.

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