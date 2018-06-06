Таллинн привлек к борьбе с коррупцией адвокатское бюро

В качестве независимого консультанта рабочей группы выступает команда, занимающаяся в адвокатском бюро профилактикой экономических, в том числе коррупционных преступлений, которую возглавляет присяжный адвокат Норман Аас, много лет работавший государственным прокурором и канцлером министерства юстиции.

Юристы призваны проверить те антикоррупционные процедуры, которые уже применяются в городской управе, и внести свои предложения по предупреждению и ускоренному раскрытию коррупционных деяний.

Таави Аас отметил, что уже поступили около 30 звонков по телефону информирования о подозрениях в коррупции, правда, в основном они носили «проверочный» характер, но были и деловые, которыми служба внутреннего контролера города уже занимается.