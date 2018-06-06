ЕС ежегодно теряет десятки миллиардов евро из-за фальсификата

"Мягкие судебные приговоры и высокие доходы с инвестиций являются для преступных банд стимулами для изготовления подделок", - говорится в опубликованном в среду, 6 июня, отчете Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO).

Изготовители фальшивок становятся все более профессиональными, а палитра подделываемых товаров - все более широкой, указывается далее в документе. В ближайшие годы убытки от подобной деятельности могут достигнуть 85 миллиардов евро в год, прогнозирует ведомство.

Через Албанию, Марокко, Украину

В пересчете на одного жителя ЕС убытки от реализации поддельных товаров составляют 116 евро в год. Тот же показатель в Германии, теряющей ежегодно около 8,3 миллиардов евро от фальшивок, составляет 103 евро.

По данным ведомства, большая часть фальсифицированных товаров изготавливаются в Гонконге, Китае, ОАЭ и Турции, а попадают подделки в ЕС через Албанию, Марокко и Украину. Еще одной страной, в которой производится большое количество контрафакта, является Греция, сообщило ведомство.