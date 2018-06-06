Россия закроет въезд в страну для некоторых эстонских граждан

Никаких конкретных имен при этом не называется, однако отмечается, что акция стала ответом на мартовское решение Эстонии запретить въезд 49 гражданам России из так называемого списка Магнитского.

"Разумеется, мы не оставляем такого рода недружественные акты без надлежащего ответа. Последний конкретный пример – с Эстонией, которая 29 марта с.г. ввела запрет на въезд 49 гражданам России из т.н. «списка Магнитского». В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии. Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", — отмечается на сайте МИД РФ.

При этом подчеркивается, что ранее такие же шаги были предприняты в отношении граждан Литвы, а в ближайшее время меры коснутся и Латвии.