Исследование: половина жителей стран Балтии совершает покупки за границей

Эксперты утверждают, что такой объем покупок, совершенных в соседних государствах, в основном обусловлен низкими доходами и разницей в ценах на товары в соседних странах.

Покупки за границей совершает каждый второй

Каждый второй житель стран Балтии покупает товары (в т.ч. товары для дома) за границей не реже одного раза в год. Покупки за рубежом в основном распространены среди эстонцев (56%). Латыши и литовцы ездят в соседние страны на шоппинг несколько реже (соответственно, 52% и 49% жителей).

«По мере роста доходов жители стран Балтии становятся все более мобильными. Это также объясняется, например, более доступными прямыми авиарейсами – ведь число полетов из стран Балтии постоянно увеличивается. Это особенность развитых стран. Тем не менее, исследование также продемонстрировало еще один феномен: страны Балтии выделяются количеством «экономических туристов, – сказал ответственный за данное исследование сотрудник Regionplan Policy Research Йерзи Страатмейер. – Большая часть населения стран Балтии регулярно выезжает за границу для покупки более дешевых товаров или услуг».

Эксперт говорит об экономических туриста»: жителях, которые покупают что-либо в зарубежных странах не реже одного раза в квартал. Регулярный шопинг за границей был в основном характерен для литовцев: 51% покупавших что-либо за границей жителей Литвы делали это регулярно. Среди эстонцев такие составляли 48%; а вот латыши делали регулярные покупки за границей реже всего – 44%.

«Столь большое количество покупателей за рубежом сигнализирует о чувствительности потребителей к ценам. По сравнению с другими государствами Европейского Союза доходы населения стран Балтии ниже. Страны Балтии относительно невелики, а их границы открыты. Это создает предпосылки для процветания приграничной торговли», - отметил автор исследования.

Для шопинга за границей литовцы чаще всего предпочитали Польшу (71%) и Латвию (51%); в то время как латыши предпочитали делать покупки в Литве (55%) и Эстонии (40%), а эстонцы – покупать в Латвии (76%) и пользоваться магазинами беспошлинной торговли (24%).

Литовцы выделяются потраченными суммами

Исследование также продемонстрировало различия между жителями стран Балтии в том, что касается шопинга. Во время поездок за покупками за границу литовцы, как правило, тратят до нескольких сотен евро, а латыши и эстонцы заметно меньше. 38% литовцев утверждают, что тратили на одну покупку не менее 100 евро. Среди латышей таких было 23%, а среди эстонцев всего 17%. Большая часть эстонцев и латышей были готовы потратить на покупки за границей до 100 евро.