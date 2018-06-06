Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Пукао — многотонные цилиндры из вулканического шлака на головах Моаи, статуй острова Пасхи, — добывались в отдаленном карьере, перевозились через весь остров, после чего каким-то образом поднимались на вершины статуй, пишет "Моя Планета" . Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне считают, что древние люди использовали систему настилов для перемещения массивных камней. Подобный способ применяется для подъема затонувших кораблей.

Исследуя фотографии шляп-пукао, ученые создали 3D-модель наиболее вероятного способа их транспортировки. Скорее всего, древние жители выкатывали камни из каменоломни, затем закатывали их на длинные настилы, лежащие одним концом на земле, а другим — на головах статуй. Группа людей, двигаясь вверх по настилу, затягивала камни наверх при помощи веревки. Археологические данные показывают, что люди рапануи, населявшие остров Пасхи, были довольно сложноорганизованным обществом и многого достигли благодаря своей изобретательности.