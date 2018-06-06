Картина дня: смертельная авария, запрет на въезд в Россию и скандал вокруг Temptrans

Под Саку тяжелая авария: в столкновении грузовика и легковушки погиб водитель

Сегодня в 10.44 на 22-м километре Таллиннской окружной дороги в волости Саку Харьюского уезда произошла авария, в которой погиб водитель легкового автомобиля. Читайте далее...

Жители Маарду восстали против автобусной фирмы

В Маарду между городскими жителями и автобусной фирмой Temptrans разгорается настоящая война: недовольные постоянными опозданиями и отменой рейсов пассажиры требуют от местных властей активных действий и даже создали в Фейсбуке соответствующую группу. Читайте далее...

Россия закроет въезд в страну для некоторых эстонских граждан

Эстонский посол в Москве Арти Хилпус был сегодня вызван в МИД РФ, где ему сообщили о том, что Россия закроет въезд в страну для некоторых эстонских граждан, враждебно настроенных по отношению к ней. Читайте далее...

Bellingcat вновь поймал Минобороны РФ на лжи

В рамках расследования крушения рейса MH17 исследовательская группа Bellingcat в очередной раз поймала на лжи Министерство обороны России. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил в своем микроблоге Twitter основатель группы Элиот Хиггинс. Читайте далее...

Стареющее население вынуждает строить больницы-комбинаты

Строящаяся на ласнамяэском пустыре супербольница спроектирована так, чтобы пациенту было максимально просто передвигаться, а все необходимое было доступно в одном здании. Читайте далее...

Кросс уходит из Рийгикогу

Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) покидает Рийгикогу и уезжает в известный американский университет, чтобы заняться там исследовательской работой. Читайте далее...

A Le Coq Arena не резиновая: кому достанутся билеты на Суперкубок в Таллинне

Ровно за десять недель до финала Суперкубка УЕФА между мадридским "Реалом" и "Атлетико" представители команд, посетившие Таллинн, дали добро на проведение матча на "А Ле Кок Арене". Вчера началась и продажа билетов, а поскольку на таком маленьком по вместимости стадионе Суперкубок будет разыгран впервые, главный вопрос - кто и как попадет на главное событие в футбольной жизни Эстонии. Читайте далее...

Письмо читателя: неподсудность Сависаара – такая же плохая новость, как смерть Сталина

Если мы не вытравим плохое наследие прошлого – коррупцию – у нас нет будущего, пишет в Postimees пенсионер, бывший депутат парламента Андрес Хейнапуу. Читайте далее...

Половина неэстонцев хорошо владеет государственным языком

Около половины взрослых жителей Эстонии, родным языком которых не является эстонский, оценивает свое владение эстонским языком как хорошее. Читайте далее...

В отношении Telia начато производство: требования компании оказались незаконными