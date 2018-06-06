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  • В отношении Telia начато производство: требования компании оказались незаконными

В отношении Telia начато производство: требования компании оказались незаконными

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ФОТО: Žygimantas Gedvila/

Департамент защиты прав потребителей начал в отношении Telia производство, поскольку считает, что требование предприятия возместить стоимость устройство за 0 евро является незаконным.

В Департамент защиты прав потребителей обратились несколько клиентов Diil в связи со вступающими в силу в июне условиями одностороннего изменения договора от Telia, согласно которым меняются условия пакета, в том числе и цена. Больше всего вопросов возникло об отказе от срочных договоров, когда потребитель получал телефон бесплатно, но Telia требовала у потребителей возместить остаточную стоимость телефона, которая составляет полную стоимость устройства. По оценке департамента, подобное требование является незаконным.

Согласно Закону об электронной связи, у потребителя есть право не согласиться с односторонними изменениями условий договора и отказаться от договора без уплаты штрафа. По оценке Департамента защиты прав потребителей, используемое Telia условие, на основании которого у потребителя требуется полная стоимость устройства за 0 евро, ограничивает возможность потребителей использовать законное право на расторжение договора. Разумным и соответствующим закону было бы требование вернуть устройство. При согласии сторон можно было бы и выкупить телефон, но это не может быть условием в случае расторжения договора, когда Telia меняется в одностороннем порядке условия договора.

Департамент для защиты коллективных интересов потребителей начинает надзорное производство в отношении Telia в связи озвученным условием договора. Если достичь соглашения с Telia не удастся, для решения отдельных споров у потребителя есть право обратиться с заявлением в Комиссию по потребительским спорам.

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