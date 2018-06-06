В отношении Telia начато производство: требования компании оказались незаконными

В Департамент защиты прав потребителей обратились несколько клиентов Diil в связи со вступающими в силу в июне условиями одностороннего изменения договора от Telia, согласно которым меняются условия пакета, в том числе и цена. Больше всего вопросов возникло об отказе от срочных договоров, когда потребитель получал телефон бесплатно, но Telia требовала у потребителей возместить остаточную стоимость телефона, которая составляет полную стоимость устройства. По оценке департамента, подобное требование является незаконным.

Согласно Закону об электронной связи, у потребителя есть право не согласиться с односторонними изменениями условий договора и отказаться от договора без уплаты штрафа. По оценке Департамента защиты прав потребителей, используемое Telia условие, на основании которого у потребителя требуется полная стоимость устройства за 0 евро, ограничивает возможность потребителей использовать законное право на расторжение договора. Разумным и соответствующим закону было бы требование вернуть устройство. При согласии сторон можно было бы и выкупить телефон, но это не может быть условием в случае расторжения договора, когда Telia меняется в одностороннем порядке условия договора.