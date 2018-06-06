Рейди-теэ за 41 млн евро построят KMG и Verston

Как сообщил мэр Таллинна Таави Аас, подрядчик сможет приступить к работе уже в июле. Общая стоимость работ - почти 41 миллион евро, а завершены они должны быть весной 2020 года.

Аас напомнил о долгом и напряженном сражении сторонников и противников новой улицы и констатировал, что она создается отнюдь не только для решения транспортной проблемы: в Таллинне появятся 14 километров проезжей части и пешеходно-велосипедных дорожек, причем автотранспортного полотна - всего 2 километра. Кроме того, будет укреплен берег, посажено пятьсот деревьев и почти 60 тысяч кустов, появятся 40 тысяч квадратных метров газонов, а прокладка коммуникаций избавит от проблем вроде затопления улицы Туукри.