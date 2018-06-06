ср, 06.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Рейди-теэ за 41 млн евро построят KMG и Verston

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Улица Рейди.

ФОТО: Konstantin Sednev

Тендер на строительство улицы Рейди выиграло предложение KMG Inseneriehituse AS и Verston Ehitus OÜ, передает Раэпресс.

Как сообщил мэр Таллинна Таави Аас, подрядчик сможет приступить к работе уже в июле. Общая стоимость работ -  почти 41 миллион евро, а завершены они должны быть весной 2020 года.

Аас напомнил о  долгом и напряженном сражении сторонников и противников новой улицы и констатировал, что она создается отнюдь не только для решения транспортной проблемы: в Таллинне появятся 14 километров  проезжей части и пешеходно-велосипедных дорожек, причем автотранспортного полотна - всего 2 километра. Кроме того, будет укреплен берег,  посажено пятьсот деревьев и почти 60 тысяч кустов, появятся 40 тысяч квадратных метров газонов, а прокладка коммуникаций избавит от проблем вроде затопления улицы Туукри.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ