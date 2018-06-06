Половина неэстонцев хорошо владеет государственным языком

Около половины взрослых жителей Эстонии, родным языком которых не является эстонский, оценивает свое владение эстонским языком как хорошее.
Согласно проведенному по заказу министерств культуры и социальных дел исследованию, 43-54 процента иноязычного населения в возрасте 15-74 года оценивают свое владение эстонским языком как хорошее, передает агентство BNS. В исследовании представлен результат 43-54 процента, поскольку степень достоверности опроса составляет 95 процентов.
В то же время, доля вообще не владеющих эстонским языком взрослых составила менее 10 процентов, сообщается в проведенном центром прикладных исследований CentAR и экспертами Таллиннского университета исследовании «Обучение эстонскому языку взрослых с отличным от эстонского родным языком в политике интеграции и трудозанятости: качество, воздействие и организация».
Согласно опросу, около 18 процентов сообщили, что свободно владеют эстонским языком, 30 процентов — что понимают язык, говорят и пишут на нем, 27 процентов сказали, что понимают и могут в какой-то мере разговаривать, 19 процентов понимают, но не говорят, а 5 процентов вообще не владеют языком.
В то же время, в каждой группе были люди, отмечавшие, что хотели бы продолжать обучение языку. Всего 61 процент респондентов сообщил, что учит эстонский язык сейчас или планирует его учить в будущем.