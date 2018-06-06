Половина неэстонцев хорошо владеет государственным языком

Согласно проведенному по заказу министерств культуры и социальных дел исследованию, 43-54 процента иноязычного населения в возрасте 15-74 года оценивают свое владение эстонским языком как хорошее, передает агентство BNS. В исследовании представлен результат 43-54 процента, поскольку степень достоверности опроса составляет 95 процентов.

В то же время, доля вообще не владеющих эстонским языком взрослых составила менее 10 процентов, сообщается в проведенном центром прикладных исследований CentAR и экспертами Таллиннского университета исследовании «Обучение эстонскому языку взрослых с отличным от эстонского родным языком в политике интеграции и трудозанятости: качество, воздействие и организация».

Согласно опросу, около 18 процентов сообщили, что свободно владеют эстонским языком, 30 процентов — что понимают язык, говорят и пишут на нем, 27 процентов сказали, что понимают и могут в какой-то мере разговаривать, 19 процентов понимают, но не говорят, а 5 процентов вообще не владеют языком.