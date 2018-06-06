Причиной возгорания в доме эстонской семьи стало зеркало

О том, что зеркало или стакан с водой, оставленные на подоконнике, могут стать причиной пожара, говорилось неоднократно. Но все эти предупреждения кажутся далекой теорией, пока не узнаешь, что беда случилась с конкретными и совершенно реальными людьми.

Это произошло в семье Кайди Хунт. «Нам просто повезло, что мы заметили вовремя, что из-за забытого на подоконнике зеркала загорелась пластиковая рама. Пламя прожгло в пластике приличную дыру», - написала Кайди на своей страничке в социальной сети.

ФОТО: Kaidi Hunt

Кайди пишет, что неоднократно слышала, что может произойти, когда лучи солнца фокусируются в зеркале, но такие возгорания случались где-то и с кем-то и воспринимались абстрактно: «С нами такого не случится!»

Теперь же она предупреждает, что такое может случиться с каждым! «Пожалуйста, дорогие друзья, будьте осторожны и имейте в виду, что очки, зеркала, увеличительные стекла и кристаллы не должны находиться под прямыми лучами солнца ни в доме, ни в квартире, и вообще - нигде!» - говорит женщина.