"Чувствуется, огребем мы от Салаха"

По словам Касаткиной, России, которая сыграет на групповом раунде с командой Египта, стоит внимательнее опекать суперзвезду египетского и мирового футбола, Мохамеда Салаха.

«Когда „Барселона“ проиграла „Роме“ в Лиге чемпионов — о мой бог, это было ужасно. Конечно, я очень сильно расстроилась. Мы смотрели матч с подругой и как же мы депрессовали! Это был худший момент. Они так классно играли весь сезон, шли без поражений, а потом такое поражение из ниоткуда. Мы смотрели друг на друга и не понимали, что происходит. Мы реально не могли в это поверить.

Конечно, Андрес Иньеста закончил карьеру — это очень грустно. На самом деле больше расстроился мой брат, потому что он вырос на его игре. Я тоже большой фанат того, что он делал на поле.

Для меня лучший игрок сезона — это всегда Месси. Даже если он весь сезон играет средненько, всё равно будет матч, где он сотворит такое, что всё остальное меркнет.