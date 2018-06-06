В эту субботу в одном из городов Эстонии будет нарушено движение транспорта

Старт будет дан в Липовой ямке, финиш состоится у дома номер 2 по улице Линнузе.

В связи с забегом Нижний променад и въезд в Липовую ямку по улице Рюйтли будут закрыты 9 июня с 6 до 18 часов.

С 11 до 15 часов движение на трассе забега будет нарушено, на улицах Графова, Раудсилла, Калда и Йоала движение будет нарушено с 11 до 12 и с 14 до 15 часов. Движение на дороге Йыэсуу будет нарушено с 11.30 до 13 часов, проезд в Нарва-Йэсуу будет осуществляться через перекрёсток Тырвайые.

С 11 часов до 12.30 движение будет перекрыто в Старом городе на улицах Пимеайя, Койдула, Суур, Краави, Вестервалли и Сеппа до ул. Йыэсуу, с 12 до 13.30 на набережной на улицах Парги и Йыэ, а с 11 до 13.30 ул. Садама, Йэсуу, Садама-Йые-Променад.

Общественный транспорт пропускается в соответствии с ситуацией и распоряжениями регулировщиков движения в лице работников полиции и AS Ühisteenused. На перекрестках, въездах и выездах движение будут регулировать работники полиции и AS Ühisteenused. Организаторы забега убедительно просят следовать сигналам и выполнять инструкции регулировщиков.

С 11 до 13 часов могут возникнуть временные задержки движения в районе Нарва-Йыэсуу-теэ.

Всех пешеходов и велосипедистов организаторы забега призывают быть внимательными во время движения по трассе Нарвского энергетического забега с 11 до 15 часов и по возможности передвигаться по обочине дороги.

Участники забега могут оставить свои автомобили на парковке возле торгового центра FAMA, на улицах Пушкина, Кереса или на примыкающих улицах, которые не заняты трассой соревнования.