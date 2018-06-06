В эту субботу в одном из городов Эстонии будет нарушено движение транспорта

В предстоящую субботу в Нарве состоится массовое спортивное мероприятие - Нарвский энергетический забег, в котором примут участие более 4000 любителей спорта.
Старт будет дан в Липовой ямке, финиш состоится у дома номер 2 по улице Линнузе.
В связи с забегом Нижний променад и въезд в Липовую ямку по улице Рюйтли будут закрыты 9 июня с 6 до 18 часов.
С 11 до 15 часов движение на трассе забега будет нарушено, на улицах Графова, Раудсилла, Калда и Йоала движение будет нарушено с 11 до 12 и с 14 до 15 часов. Движение на дороге Йыэсуу будет нарушено с 11.30 до 13 часов, проезд в Нарва-Йэсуу будет осуществляться через перекрёсток Тырвайые.
С 11 часов до 12.30 движение будет перекрыто в Старом городе на улицах Пимеайя, Койдула, Суур, Краави, Вестервалли и Сеппа до ул. Йыэсуу, с 12 до 13.30 на набережной на улицах Парги и Йыэ, а с 11 до 13.30 ул. Садама, Йэсуу, Садама-Йые-Променад.
Общественный транспорт пропускается в соответствии с ситуацией и распоряжениями регулировщиков движения в лице работников полиции и AS Ühisteenused. На перекрестках, въездах и выездах движение будут регулировать работники полиции и AS Ühisteenused. Организаторы забега убедительно просят следовать сигналам и выполнять инструкции регулировщиков.
С 11 до 13 часов могут возникнуть временные задержки движения в районе Нарва-Йыэсуу-теэ.
Всех пешеходов и велосипедистов организаторы забега призывают быть внимательными во время движения по трассе Нарвского энергетического забега с 11 до 15 часов и по возможности передвигаться по обочине дороги.
Участники забега могут оставить свои автомобили на парковке возле торгового центра FAMA, на улицах Пушкина, Кереса или на примыкающих улицах, которые не заняты трассой соревнования.
Жители района, оперативные автомобили и транспорт местных учреждений будет пропускаться согласно оценке обстановки и принятым решениям со стороны работников полиции и регулировщиков, а также в соответствии с их сигналами.