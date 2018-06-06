Госсуд отменил приговор за убийство несовершеннолетнего

Тартуский уездный суд 13 июня прошлого года признал Мати Кеэма виновным в убийстве 16-летнего молодого человека одним ударом кулака и приговорил его к семи годам тюрьмы, пишет Tartu Postimees.

Поскольку дело рассматривалось в рамках укороченного производства, наказание было уменьшено и Кеэми должен быть отбыть в тюрьме четыре года и восемь месяцев.

Госсуд отметил, что в окружном суде не исключили подозрения, что падение и потеря созания 16-летнего молодого человека стали причиной совместного воздействия удара Кеэма и нетрезвого состояния жертвы.

15 июля позапрошлого года в 00.33 полиция получила вызов в волость Урвасте, в деревню Кульдре, где, по словам звонившего, мужчина ударил 16-летнего молодого человека, который после удара упал и у него судороги. Позже он умер. На место происшествия приехали и полиция, и скорая помощь.

Суд нашел доказательства, что около полуночи Кеэм узнал у очевидца, что находящиеся перед домом трое подростков выпустили воздух из шин припаркованного там автомобиля. Кеэм, который перед этим употреблял алкоголь, вышел во двор и ударил кулаком в лицо первого попавшегося 16-летнего юношу. На тот момент других подростков во дворе больше не было.