ср, 06.06.2018
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Международный рейтинг миролюбивых стран: смотрите, на каком месте оказалась Эстония

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Флаг Эстонии.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

В ежегодном "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index) Эстония оказалась на 33-м месте.

Рейтинг опубликован в среду, 6 июня, международным Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace). Авторы исследования поставили Эстонию на 33-ю строчку рейтинга из 163 стран, в которых проживает 99,7% населения планеты. Последнее место отдано Сирии, Афганистан попал на 162-е место, Южный Судан расположился перед ним.

Финляндия оказалась на 15-м месте, Латвия - на 31-м, Литва - на 36-м, Украина - на 152-м, а Россия - на 154-м.

Лидером рейтинга миролюбия стала Исландия, также в первой тройке оказались Новая Зеландия и Австрия. Из стран Совета Безопасности ООН Великобритания находится на 57-й позиции, Франция - на 61-м месте, Китай - на 112-м, США - на 121-м.

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