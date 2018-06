Международный рейтинг миролюбивых стран: смотрите, на каком месте оказалась Эстония

Рейтинг опубликован в среду, 6 июня, международным Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace). Авторы исследования поставили Эстонию на 33-ю строчку рейтинга из 163 стран, в которых проживает 99,7% населения планеты. Последнее место отдано Сирии, Афганистан попал на 162-е место, Южный Судан расположился перед ним.