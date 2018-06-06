Дополнительный оплачиваемый отпуск для родственников инвалидов окончательно одобрен в Рийгикогу

В среду Рийгикогу принял закон, который дает работающему родственнику совершеннолетнего глубокого инвалида или назначенному опекуну право получать раз в году пятидневный дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу, пишет Postimees.
Цель введения оплачиваемого отпуска по уходу – помочь работающему человеку, обремененному нагрузкой по уходу, удержаться в рабочей жизни, дав ему дополнительное время на уход за родственником-глубоким инвалидом, организацию ухода или поход к врачу.
Такой отпуск будут оплачивать на основании минимальной ставки заработной платы. При подаче ходатайства об отпуске по уходу, его расчете, оплате и компенсации следует исходить из тех же принципов, что и при отпуске по уходу за ребенком.
Ходатайство работодателю
Работник подает ходатайство об отпуске по уходу работодателю. Размер отпускных, компенсируемых из государственного бюджета, высчитывает и платит работнику работодатель, который после этого должен подать ходатайство о переводе компенсируемой из госбюджета сумме в Департамент социального страхования.
У работника есть право на отпуск, если он является родителем совершеннолетнего глубокого инвалида, его бабушкой или дедушкой, сестрой, братом, ребенком или внуком. Также, если он является супругом или зарегистрированным сожителем в понятии Закона о совместном проживании, попечителем или назначенным самоуправлением опекуном.
В ходе производства в закон внесли поправку, цель которой - проанализировать и предложить возможное решение по расширению права на отпуск тем, кто выполняет работу в качестве физического лица на основании договора об оказании услуги по долговому праву, или кто в качестве независимого официального лица занимает общественно-правовую должность. Правительство должно составить анализ к 2020 году. Также к 2020 году правительство должно составить анализ для объяснения, по каким критериям определяется потребность человека в уходе, и как обозначаются лица, нуждающиеся в опеке.
Закон вступит в силу 1 июля.
За принятие закона проголосовал 71 депутат, против высказались семь народных избранников. Один член парламента воздержался.
КОММЕНТАРИЙ
Марика Туус-Лауль, член комиссии по социальным делам Рийгикогу
Государство должно еще больше ценить людей, которые каждый день заботятся о своих близких. Сейчас возможной альтернативой для ухода за человеком с глубокой инвалидностью может быть неоплачиваемый отпуск по договоренности с работодателем, в случае которого работник теряет часть своего дохода. Изменением закона предусмотрено, что человек, занимающийся лицом с глубокой инвалидностью, может получить пять дней отпуска за счет государства.
Цель оплачиваемого отпуска по уходу – помочь работнику с нагрузкой по уходу удержаться в рабочей жизни, дам ему дополнительные дни для ухода за родственником с тяжелой инвалидностью, или для организации ухода. Зарплату будут компенсировать на основании минимальной ставки заработной платы.
В Эстонии происходит довольно много таких случаев, когда опекуну приходится уходить с работы, из-за чего прерывается трудовой стаж или остается незавершенным обучение. Исследование Министерства социальных дел от 2009 года показало, что 18 процентов учащихся или работающих опекунов в возрасте 16-64 лет для помощи члену семьи-инвалиду были вынуждены либо сократить нагрузку на работе и в учебе, или в худшем случае вообще отказаться от них. Но сегодня эта проблема стала еще более серьезной и количество таких людей увеличилось. Рийгикогу предусмотрел в бюджете 2018 года для близких людей с глубокой инвалидностью 700 000 евро. В период 2018-2021 годов государство выделит близким и назначенным опекунам людей с глубокой инвалидностью более 3,2 миллиона евро.