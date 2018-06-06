Дополнительный оплачиваемый отпуск для родственников инвалидов окончательно одобрен в Рийгикогу

КОММЕНТАРИЙ

Марика Туус-Лауль, член комиссии по социальным делам Рийгикогу

Государство должно еще больше ценить людей, которые каждый день заботятся о своих близких. Сейчас возможной альтернативой для ухода за человеком с глубокой инвалидностью может быть неоплачиваемый отпуск по договоренности с работодателем, в случае которого работник теряет часть своего дохода. Изменением закона предусмотрено, что человек, занимающийся лицом с глубокой инвалидностью, может получить пять дней отпуска за счет государства.

Цель оплачиваемого отпуска по уходу – помочь работнику с нагрузкой по уходу удержаться в рабочей жизни, дам ему дополнительные дни для ухода за родственником с тяжелой инвалидностью, или для организации ухода. Зарплату будут компенсировать на основании минимальной ставки заработной платы.

В Эстонии происходит довольно много таких случаев, когда опекуну приходится уходить с работы, из-за чего прерывается трудовой стаж или остается незавершенным обучение. Исследование Министерства социальных дел от 2009 года показало, что 18 процентов учащихся или работающих опекунов в возрасте 16-64 лет для помощи члену семьи-инвалиду были вынуждены либо сократить нагрузку на работе и в учебе, или в худшем случае вообще отказаться от них. Но сегодня эта проблема стала еще более серьезной и количество таких людей увеличилось. Рийгикогу предусмотрел в бюджете 2018 года для близких людей с глубокой инвалидностью 700 000 евро. В период 2018-2021 годов государство выделит близким и назначенным опекунам людей с глубокой инвалидностью более 3,2 миллиона евро.