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Вулкан Фуэго продолжает извергаться

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Вулкан. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В Гватемале продолжает извергаться вулкан Фуэго. Из-за мощных выбросов спасатели вынуждены прекратить поиск погибших. По последним данным, после первого извержения в воскресенье погибли не менее 75 человек, 192 пропали без вести. Новое извержение во вторник было неожиданным: Национальный институт сейсмологии Гватемалы прогнозировал, что в ближайшее время вулкан извергаться не будет.

Вулкан Фуэго извергается достаточно часто, но обычно извержения проходят без разрушительных последствий. На этот раз Фуэго в воскресенье, 3 июня, выбросил в атмосферу на высоту до десяти километров гигантское облако пепла.

Затем пепел начал оседать на склонах вулкана. Сформировались потоки вулканической породы, которые с высокой скоростью сошли на деревни, расположенные на склонах Фуэго, пишет ВВС.

Скорость движения потока достигала 700 километров в час, а температура внутри него - 700 градусов по Цельсию.

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