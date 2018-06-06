Вулкан Фуэго продолжает извергаться

В Гватемале продолжает извергаться вулкан Фуэго. Из-за мощных выбросов спасатели вынуждены прекратить поиск погибших. По последним данным, после первого извержения в воскресенье погибли не менее 75 человек, 192 пропали без вести. Новое извержение во вторник было неожиданным: Национальный институт сейсмологии Гватемалы прогнозировал, что в ближайшее время вулкан извергаться не будет.