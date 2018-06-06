Нужна ваша помощь: пропала 19-летняя Виолетта

Близкие Виолетты видели в последний раз девушку 4 июня и говорили с ней по телефону 5 июня, после чего ее телефон был выключен. Обеспокоенные близкие обратились в полицию за помощью 6 июня.

По последней имеющейся информации есть основание полагать, что Виолетта находится в Латвии и в ее поисках задействована и полиция Латвии.

Рост Виолетты примерно 180 см, она худощавого телосложения. У девушки голубые глаза, длинные темные волосы, на левом запястье татуировка queen. На ней может быть черная куртка и при себе пестрый рюкзак Puma с черными и розовыми элементами.

Всех, у кого есть информация о том, где может находиться девушка, полиция просит об этом сообщить по телефону 112 либо написать на адрес taavi.unuks@politsei.ee.