Детальная планировка искусственных островов в Пыхья-Таллинне созрела для утверждения

Как отметил вице-мэр Андрей Новиков, еще недавно считавшийся многими фантастическим проект начинает обретать черты реальности. Искусственные острова потенциально должны хорошо вписаться в новый облик Пальяссаареской гавани - комфортабельного жилого и делового района, стать и достопримечательностью, и местом проведения досуга.

Детальная планировка позволяет на трех искусственных островах построить одно здание высотой до девяти наземных этажей, одно четырехэтажное здание и одно одноэтажное. Все здания - коммерческого назначения. Кроме того, предусматриваются гавань для катеров и яхт, прибрежный парк и островок для птиц.