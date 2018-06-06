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  • Детальная планировка искусственных островов в Пыхья-Таллинне созрела для утверждения

Детальная планировка искусственных островов в Пыхья-Таллинне созрела для утверждения

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ФОТО: Раэпресс.

Таллиннская городская управа направила в Городское собрание на утверждение детальную планировку искусственных островов на Пальяссааре, сообщает Raepress.

Как отметил вице-мэр Андрей Новиков, еще недавно считавшийся многими фантастическим проект начинает обретать черты реальности. Искусственные острова потенциально должны хорошо вписаться в новый облик Пальяссаареской гавани - комфортабельного жилого и делового района, стать и достопримечательностью, и местом проведения досуга.

ФОТО: Раэпресс.

Детальная планировка позволяет на трех искусственных островах построить одно здание высотой до девяти наземных этажей, одно четырехэтажное здание и одно одноэтажное. Все здания - коммерческого назначения. Кроме того, предусматриваются гавань для катеров и яхт, прибрежный парк и островок для птиц.

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