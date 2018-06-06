Рийгикогу принял Закон о расширении возможностей приобретения недвижимости

Согласно закону, при приобретении недвижимой вещи владельцу предлагается плата, которая включает в себя стоимость недвижимости и компенсацию за нанесенный имущественный ущерб и недополученный доход. Кроме того, владелец получит дополнительные компенсации: при достижении договоренности ему выплачивается мотивационная плата в размере 20%. Сумма компенсации должна составлять не менее 0,8 и не более 50 средних брутто-зарплат за предыдущей год. Если в связи с общественным интересом требуется приобрести жилое здание или помещение, то по причине потери жилья предусматривается дополнительная компенсация за моральный ущерб. Она составляет 10% от предусмотренной платы. Кроме того, каждый участник делопроизводства получит компенсацию за осуществление соответствующего производства.

Если от участка необходимо отрезать лишь небольшую часть, владельцу земли предлагается ускоренное производство. В этом случае не требуется оценка недвижимости. Плата является фиксированной и составляет 0,3 средней брутто-зарплаты (в настоящий момент – 355 евро). В дополнение к ней выплачивается мотивационная плата.

Владельцу земли также можно будет предлагать альтернативные варианты. Вместо того, чтобы продавать недвижимую вещь, владелец сможет обменять ее на аналогичную или изменить ее границы. Перемежевка позволит достичь договоренности с владельцем земли, что, в свою очередь, поможет избежать принудительного отчуждения. Разницу в цене земли, проистекающую из землеустройства, компенсируют участники.

В случае, если договоренности с землевладельцем достичь не удастся, ответственный за эту сферу министр или единица местного самоуправления вынесут решение о принудительном отчуждении. При этом за основу будет взята плата, установленная в ходе предыдущего производства.