Власти ЕС вводят ответные пошлины против США

Европейская комиссия (ЕК) поддержала установление пошлин на импорт американских товаров на сумму 2,8 млрд евро в ответ на введенные США с 1 июня сборы на поставляемые из стран ЕС сталь и алюминий, говорится в заявлении этого высшего органа исполнительной власти ЕС, передает Newsru.com.
Список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло, виски и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, мотоциклы, катера, яхты, и т.п. На них предлагается установить пошлину в размере 25%. Также 10-процентной пошлиной будут обложены игральные карты, передает "Интерфакс".
Представители ЕК ожидают, что решение будет согласовано со странами - членами Евросоюза до конца июня и ответные пошлины вступят в силу уже в июле.
"Это взвешенный и оправданный ответ на одностороннее и неправомерное решение США ввести пошлины на поставки европейской стали и алюминия, - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. - Более того, реакция ЕС полностью соответствует международному торговому законодательству. Мы сожалеем, что США не оставили нам другого выбора".
Кроме того, ЕК 1 июня подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США.
"ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут вразрез с нормами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый", - заявил на прошлой неделе президент ЕК Жан-Клод Юнкер. "США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта", - сказал он.
Напомним, 23 марта США ввели пошлины на импорт- 25% для стали и 10% для алюминия в отношении продукции из ЕС, Китая, России, Японии и других стран. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.
31 мая президент Трамп "принял решение не продлевать" срок освобождения от новых пошлин на сталь и алюминий, импортируемых из Канады, Мексики и ЕС. При этом, как заявил министр торговли США Уилбур Росс, Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Канадой, Мексикой и ЕС, поскольку в отношениях с этими торговыми партнерами у США "существуют другие вопросы", требующие решения.
По его словам, переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которые США вели с Канадой и Мексикой, затянулись на более долгое время, чем рассчитывала американская сторона. Переговоры с ЕС также завершились без заключения какого-либо соглашения, напомнил Росс.
Пошлины США, по подсчетам ЕК, предположительно затронут импортируемые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро. ЕС планирует симметрично ответить на эту меру, введя пошлины на американские товары объемом еще на 3,6 млрд евро в течение трех лет или после положительного решения Всемирной торговой организации по жалобе на действия Вашингтона.