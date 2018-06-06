Власти ЕС вводят ответные пошлины против США

Список товаров насчитывает несколько десятков позиций, включая сельскохозяйственную продукцию (кукуруза, рис, клюква), продукты питания (апельсиновый сок, арахисовое масло, виски и табачные изделия), косметику, одежду, металлургическую продукцию, мотоциклы, катера, яхты, и т.п. На них предлагается установить пошлину в размере 25%. Также 10-процентной пошлиной будут обложены игральные карты, передает "Интерфакс".

Представители ЕК ожидают, что решение будет согласовано со странами - членами Евросоюза до конца июня и ответные пошлины вступят в силу уже в июле.

"Это взвешенный и оправданный ответ на одностороннее и неправомерное решение США ввести пошлины на поставки европейской стали и алюминия, - заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем. - Более того, реакция ЕС полностью соответствует международному торговому законодательству. Мы сожалеем, что США не оставили нам другого выбора".

Кроме того, ЕК 1 июня подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США.

"ЕС уверен, что односторонние тарифы, введенные в США, являются неоправданными и идут вразрез с нормами ВТО. Это протекционизм - простой и чистый", - заявил на прошлой неделе президент ЕК Жан-Клод Юнкер. "США не оставили нам выбора, кроме как оспорить их действия в ВТО и ввести дополнительные пошлины на ряд товаров американского импорта", - сказал он.

Напомним, 23 марта США ввели пошлины на импорт- 25% для стали и 10% для алюминия в отношении продукции из ЕС, Китая, России, Японии и других стран. Некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня.

31 мая президент Трамп "принял решение не продлевать" срок освобождения от новых пошлин на сталь и алюминий, импортируемых из Канады, Мексики и ЕС. При этом, как заявил министр торговли США Уилбур Росс, Вашингтон рассчитывает на продолжение переговоров с Канадой, Мексикой и ЕС, поскольку в отношениях с этими торговыми партнерами у США "существуют другие вопросы", требующие решения.

По его словам, переговоры о пересмотре условий североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), которые США вели с Канадой и Мексикой, затянулись на более долгое время, чем рассчитывала американская сторона. Переговоры с ЕС также завершились без заключения какого-либо соглашения, напомнил Росс.