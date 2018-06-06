Таави Минник: дай дураку дорогу!

В Законе о дорожном движении есть много всего важного, одобренного и обязательного, но помимо этого существует еще одно важное правило, которого там нет, но следование которому может уберечь от аварии. Это правило гласит: дай дураку дорогу!
В том, что человек – дурак, нет никакой проблемы. У русских даже есть поговорка, что дуракам везет. Дурак – на самом деле, не инвалид. Скорее, наоборот, он полностью нормален, поскольку в любом обществе дураки составляют абсолютное большинство.
Однако дурак на дороге может нанести больше вреда, чем другое неадекватное существо, которое не должно бы, подобно дураку, вылезать на дорогу, но все равно делает это: лось. О лосях даже предупреждает дорожный знак – треугольник в красной рамочке с изображением лося посредине.
Но как знак не предотвращает столкновение с лосем, так не спасает от дураков и знание "правила трех Д". И все же, сев за руль, лучше держаться подальше и от лосей, и от дураков. На автомобиле дурака нет предупреждающего знака в красном треугольничке, но существуют определенные признаки, которые свидетельствуют об опасности.
Главная отличительная черта дурака – его непоколебимая вера в то, что законы и правила придуманы для кого-то другого, но не для него. Дурак всерьез считает, что он – не такой же участник движения, как все остальные, а король на дороге. Неважно, сидит он за рулем ржавого BMW или дорогого Porsche.
Если вы видите, что кто-то на дороге играет в шашечки, перестраиваясь из одного ряда в другой без особой причины и выигрыша по времени, будьте осторожны. Весьма возможно, что вы стали свидетелем деятельности дурака.
Если кто-то поворачивает перед вами так, что от столкновения вас отделяет всего ничего, есть две возможности: за рулем либо ас, либо опять-таки дурак. Вероятнее всего, второе. Дурак также не обязан включать поворотник, когда хочет повернуть направо или налево, поскольку его просто не интересует, как его поведение влияет на других участников движения. Поворотник-то нужен другим водителям, чтобы те знали, тормозить или перестраиваться. А дураку все равно.
Дураки бывают двух типов: одни агрессивны, а другие неагрессивны. Первые выплескивают свои эмоции за рулем на других водителей, другие могут быть совсем не злонамеренными людьми, но по разным причинам не всегда хорошо справляются с вождением автомобиля. Их необходимо различать, особенно, если речь идет об обгоне. Неагрессивный дурак, который чувствует себя за рулем неуверенно, будет вам даже благодарен, когда вы его обгоните. Агрессивного дурака это взбесит, и он будет готов во имя чести сразу же броситься в бой, дать по газам и вступить в гонку. Поэтому умный будет держаться от последних подальше.