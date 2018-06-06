Таави Минник: дай дураку дорогу!

В том, что человек – дурак, нет никакой проблемы. У русских даже есть поговорка, что дуракам везет. Дурак – на самом деле, не инвалид. Скорее, наоборот, он полностью нормален, поскольку в любом обществе дураки составляют абсолютное большинство.

Однако дурак на дороге может нанести больше вреда, чем другое неадекватное существо, которое не должно бы, подобно дураку, вылезать на дорогу, но все равно делает это: лось. О лосях даже предупреждает дорожный знак – треугольник в красной рамочке с изображением лося посредине.

Но как знак не предотвращает столкновение с лосем, так не спасает от дураков и знание "правила трех Д". И все же, сев за руль, лучше держаться подальше и от лосей, и от дураков. На автомобиле дурака нет предупреждающего знака в красном треугольничке, но существуют определенные признаки, которые свидетельствуют об опасности.

Главная отличительная черта дурака – его непоколебимая вера в то, что законы и правила придуманы для кого-то другого, но не для него. Дурак всерьез считает, что он – не такой же участник движения, как все остальные, а король на дороге. Неважно, сидит он за рулем ржавого BMW или дорогого Porsche.

Если вы видите, что кто-то на дороге играет в шашечки, перестраиваясь из одного ряда в другой без особой причины и выигрыша по времени, будьте осторожны. Весьма возможно, что вы стали свидетелем деятельности дурака.

Если кто-то поворачивает перед вами так, что от столкновения вас отделяет всего ничего, есть две возможности: за рулем либо ас, либо опять-таки дурак. Вероятнее всего, второе. Дурак также не обязан включать поворотник, когда хочет повернуть направо или налево, поскольку его просто не интересует, как его поведение влияет на других участников движения. Поворотник-то нужен другим водителям, чтобы те знали, тормозить или перестраиваться. А дураку все равно.