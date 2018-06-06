Президент обсудила со специалистами проблемы э-резидентства

«В то же время развитие программы принесло с собой целый ряд проблем, и сейчас тот момент, когда надо принять решение, каким образом программа э-резидентства будет развиваться дальше, каким будет э-резидентство 2.0. Какова ее бизнес-модель и как эстонский народ сможет на этом зарабатывать? Кого мы ждем в ряды э-резидентов? Всем тем, кто имеет отношение к развитию программы, нужно понять, как снизить возросшие риски и ответить на эти вопросы», - сказала Кальюлайд.