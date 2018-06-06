Стальнухин: кто сказал, что, перестав быть президентом, Ильвес обязательно станет умнее?

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в конце мая посетил Украину по приглашению фонда Виктора Пинчука, который проводил в Киеве публичную дискуссию на тему кибербезопасности и дезинформации. Украинский портал «Европейская правда» взял интервью у экс-президента, в котором тот высказал свою точку зрения по поводу России и украинских реформ. В частности он заявил, что если Россия нападет на Эстонию, то она может потерять не только Санкт-Петербург, но и Омск и Томск.
На вопрос об уместности такой угрозы в адрес РФ порталу Stolitsa.ee ответил депутат Рийгикогу, писатель Михаил Стальнухин:
«Я бы сказал, что экс-президентство Ильвеса в данной ситуации не имеет никакого значения. Умному человеку, а не только бывшему главе государства, подобные высказывания не к лицу в принципе. Но Ильвес всегда был „пикейным жилетом“ в трактовке Ильфа и Петрова, похоже, что им он и остался. Учитывая, как прозвучат его слова для слабо знающих географию: Россия атакует Эстонию, Эстония контратакует и вскоре после этого захватывает аж Омск и Томск, не говоря уж о Петербурге – это само собой разумеется. Хочу напомнить, что Ильвес в свое время наговорил глупостей на целую книжку (помните, как-то он ляпнул, что в Таллинне в советское время не было ресторанов и кафе; что между Италией и Испанией надо построить тоннель – это под всей южной Францией-то и т.д., и т.п.). Не слишком ли многого мы от него хотим? Кто сказал, что, перестав быть президентом, он обязательно станет умнее?
Вообще-то не стоит угрожать никому, это контрпродуктивная линия поведения. Но умный человек, в частности, не станет угрожать более сильному. Здесь ключевое слово „умный“.
В наших общих интересах было бы послать Ильвеса по морозцу в лес с заданием потыкать палкой в медвежью берлогу. Смысл тот же, но в случае чего пострадает максимум один индивид, а не миллион с лишним».