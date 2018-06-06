Стальнухин: кто сказал, что, перестав быть президентом, Ильвес обязательно станет умнее?

«Я бы сказал, что экс-президентство Ильвеса в данной ситуации не имеет никакого значения. Умному человеку, а не только бывшему главе государства, подобные высказывания не к лицу в принципе. Но Ильвес всегда был „пикейным жилетом“ в трактовке Ильфа и Петрова, похоже, что им он и остался. Учитывая, как прозвучат его слова для слабо знающих географию: Россия атакует Эстонию, Эстония контратакует и вскоре после этого захватывает аж Омск и Томск, не говоря уж о Петербурге – это само собой разумеется. Хочу напомнить, что Ильвес в свое время наговорил глупостей на целую книжку (помните, как-то он ляпнул, что в Таллинне в советское время не было ресторанов и кафе; что между Италией и Испанией надо построить тоннель – это под всей южной Францией-то и т.д., и т.п.). Не слишком ли многого мы от него хотим? Кто сказал, что, перестав быть президентом, он обязательно станет умнее?