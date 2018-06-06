МИД Нидерландов: пока нет убедительных доказательств вины Украины в катастрофе MH17

В ответе министра говорится, что, согласно данным расследования, "нет юридически убедительных доказательств" того, что Украина сделала слишком мало, чтобы предотвратить катастрофу самолета над своей территорией. Блох добавил, что дополнительное исследование этого вопроса в правительстве сейчас не считают необходимым.

При этом министр не исключил, что Украина может позже понести какую-то ответственность за незакрытие неба во время военных действий на своей территории: со временем "определенная информация из уголовного расследования может оказаться актуальной", - говорится в письме Блока. Но пока Нидерланды не видят оснований для этого.

Как сообщалось на прошлой неделе, правительство Нидерландов допустило, что Украина может быть привлечена к ответственности в связи с крушением малайзийского Boeing. "Я ничего не исключаю", - заявил тогда Блок в ходе обсуждения, когда встал вопрос о возможности возложить ответственность за авиакатастрофу на Киев. В то же время глава дипломатии Нидерландов добавил, что достаточных "легальных оснований" для привлечения Киева к ответственности нет.

Напомним, 24 мая Международная следственная группа JIT, куда входят десятки специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, представила новый доклад по промежуточным итогам своего расследования, из которого следует, что зенитно-ракетный комплекс системы "Бук", использованный для запуска ракеты, сбившей авиалайнер рейса MH17, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцированной под Курском.

После публикации доклада JIT правительства Нидерландов и Австралии возложили ответственность за катастрофу на Россию, а власти Малайзии заявили, что окончательных доказательств вины России в катастрофе MH17 пока нет. Власти России также считают, что обвинения западных коллег поспешны.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Из них большинство (196 человек) - граждане Нидерландов, 44 - граждане Малайзии, 27 - Австралии.