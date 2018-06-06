Temptrans пообещал жителям Маарду новые автобусы

Член правления Temptrans AS Юрий Егоров в ответ на возмущение жителей Маарду опозданиями и плохим состоянием автобусов на линии Таллинн - Маарду обещает в течение двух недель вывести на маршрут восемь новых автобусов.
С задержками в расписании пассажирам, однако, придется мириться до окончания дорожных работ в центре Таллинна, пишет Rus ERR.
В социальной сети facebook 6 июня была создана специальная группа #StopTemptrans, в которой за несколько часов собралось около 500 человек - все они делятся своим негодованием по поводу плохой работы общественного транспорта на линии между Маарду и Таллинном. Основные претензии к перевозчику - регулярные опоздания автобусов и их периодические поломки.
Член правления Temptrans AS Юрий Егоров наличие проблемы признает, однако оправдывает опоздания автобусов пробками в Таллинне.