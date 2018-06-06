Temptrans пообещал жителям Маарду новые автобусы

В социальной сети facebook 6 июня была создана специальная группа #StopTemptrans, в которой за несколько часов собралось около 500 человек - все они делятся своим негодованием по поводу плохой работы общественного транспорта на линии между Маарду и Таллинном. Основные претензии к перевозчику - регулярные опоздания автобусов и их периодические поломки.