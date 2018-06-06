Взрослые с удовольствием учат эстонский язык

На основе результатов подготовленного при поддержке Европейского регионального фонда исследования были подготовлены политические рекомендации для повышения эффективности и гибкости организованного государством обучения взрослых эстонскому языку, сообщает агентство BNS.

У заказанного Министерством культуры и Министерством социальных дел исследования было три цели: изучить нужды и опыт изучения эстонского языка взрослым населением, родным языком которого не является эстонский, получить обратную связь по организации обучения языку со стороны тех, кто предлагает обучение, а также уместность и результативность изучения эстонского языка в качестве услуги рынка труда, которая предоставляется Кассой по безработице.

Государство является ведущим заказчиком обучения эстонскому языку. Объем обучения отличается год от года и составляет от 2000 до 6000 человек в год. По оценке авторов исследования, число людей, планирующих в ближайшие три года изучать эстонский, может составлять от 52 000 до 68 000 человек.