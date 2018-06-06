Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части. Об этом сообщает Airline Ratings.
Авиалайнер совершал внутренний перелет из Сан-Антонио (штат Техас) в Финикс (штат Аризона), когда внезапно начался сильный ураган с грозой, пишет Lenta.ru.
Очевидцы рассказали, что через полчаса после вылета борт лайнера начало трясти, за иллюминатором сверкали молнии и град бил по воздушному судну.
По словам пассажиров, по салону летали мобильные телефоны, напитки разливались между рядов, а люди доставали бумажные пакеты от укачивания.
Самолет совершил аварийную посадку в городе Эль-Пасо. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал, однако сотрудники зафиксировали сильные повреждения обтекателя лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти турбины остались целыми.
An #American Airlines #airbus enroute from SAT- PHX last night had to divert to ELP due to the hail damage it sustained while in flight. Amazing job to the whole flight crew for getting this aircraft safely on the ground! pic.twitter.com/TC9mmnXSUC— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) June 5, 2018