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Фото: пилоты посадили самолет с разбитым носом На борту было 130 пассажиров!

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ФОТО: Facebook/Holly Rush

Самолет американской авиакомпании American Airlines, перевозивший 130 пассажиров, попал в шторм и получил сильные повреждения в носовой части. Об этом сообщает Airline Ratings.

Авиалайнер совершал внутренний перелет из Сан-Антонио (штат Техас) в Финикс (штат Аризона), когда внезапно начался сильный ураган с грозой, пишет Lenta.ru.

Очевидцы рассказали, что через полчаса после вылета борт лайнера начало трясти, за иллюминатором сверкали молнии и град бил по воздушному судну.

По словам пассажиров, по салону летали мобильные телефоны, напитки разливались между рядов, а люди доставали бумажные пакеты от укачивания.

Самолет совершил аварийную посадку в городе Эль-Пасо. Из пассажиров и экипажа никто не пострадал, однако сотрудники зафиксировали сильные повреждения обтекателя лайнера и лобового стекла. Двигатели и лопасти турбины остались целыми.

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