Макрон об ужасном звонке Трампу: наши разговоры похожи на сосиски - лучше не знать, что внутри

По данным СМИ, Трамп и Макрон на прошлой неделе по телефону обсуждали вопросы торговли и миграционной политики. Президент Франции якобы начал критиковать американского коллегу, а тот тоже не сдержался.

Макрон воздержался от внеплановых комментариев о своих беседах с другими мировыми лидерами. "Как говорил Бисмарк, если бы мы объяснили людям, как производятся сосиски, вряд ли они и дальше бы их ели. Поэтому мне нравится, когда люди видят готовую еду, но я не уверен, что кухонные комментарии помогают приготовить еду или есть ее", - сказал он.