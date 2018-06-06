ср, 06.06.2018
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  • Макрон об ужасном звонке Трампу: наши разговоры похожи на сосиски - лучше не знать, что внутри

Макрон об ужасном звонке Трампу: наши разговоры похожи на сосиски - лучше не знать, что внутри

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ФОТО: Blondet Eliot-POOL/SIPA / Blondet Eliot-POOL/SIPA

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами похожи на сосиски: лучше не знать, что внутри.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, комментируя сообщение CNN, в котором телеканал назвал его телефонный разговор с Трампом ужасным, сообщает агентство Reuters.

По данным СМИ, Трамп и Макрон на прошлой неделе по телефону обсуждали вопросы торговли и миграционной политики. Президент Франции якобы начал критиковать американского коллегу, а тот тоже не сдержался.

Макрон воздержался от внеплановых комментариев о своих беседах с другими мировыми лидерами. "Как говорил Бисмарк, если бы мы объяснили людям, как производятся сосиски, вряд ли они и дальше бы их ели. Поэтому мне нравится, когда люди видят готовую еду, но я не уверен, что кухонные комментарии помогают приготовить еду или есть ее", - сказал он.

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