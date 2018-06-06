Вопрос ветеринару: почему собака не слушается?

«Иногда кажется, что моя собака специально хулиганит и не слушается. Действительно ли собаки могут осознанно проказничать?», - спрашивает читатель портала Lemmik.

На вопрос ответила ветеринар клиники PetCity Раннамыйза Марья Роозилехт. По ее словам, одной из причин непослушания собаки может стать недостаток движения – физическое и психическое напряжение часто выражается в лае, желании грызть вещи и компульсивном поведении. Такая собака не может сосредоточиться на обучении и послушании хозяину.

Собака нуждается в лидере. Кроме того, что собака подчиняется хозяину и уважает его требования, от него она получает чувство уверенности и защищенности. Собака, чей хозяин не смог стать для нее лидером, находится в стрессе и нервничает как дома, так и на прогулке.