Вопрос ветеринару: почему собака не слушается?

У читателей рубрики о домашних питомцах есть возможность задать вопрос ветеринару о своем четвероногом друге. На этот раз совета просит читатель, чья собака иногда ведет себя странно.
«Иногда кажется, что моя собака специально хулиганит и не слушается. Действительно ли собаки могут осознанно проказничать?», - спрашивает читатель портала Lemmik.
На вопрос ответила ветеринар клиники PetCity Раннамыйза Марья Роозилехт. По ее словам, одной из причин непослушания собаки может стать недостаток движения – физическое и психическое напряжение часто выражается в лае, желании грызть вещи и компульсивном поведении. Такая собака не может сосредоточиться на обучении и послушании хозяину.
Собака нуждается в лидере. Кроме того, что собака подчиняется хозяину и уважает его требования, от него она получает чувство уверенности и защищенности. Собака, чей хозяин не смог стать для нее лидером, находится в стрессе и нервничает как дома, так и на прогулке.
Если собака с сильным характером, то характер хозяина должен быть еще сильнее. Собака не является маленьким человеком, и за методиками ее обучения, которые используют кинологи, стоит целая наука. Кинологи принимают во внимание психические возможности собак и их инстинкты. Ветеринар посоветовала в такой ситуации найти тренера, который сможет найти индивидуальный подход к каждой собаке.