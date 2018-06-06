Собаки оказались угрозой для человечества

В большинстве случаев глобальной эпидемии гриппа свиньи играли роль промежуточных хозяев для вирусов, которые в конце концов переходили на человека. Известно, что пандемия гриппа 2009 года стала результатом того, что вирусы в свиньях обменялись генами с вирусами в птицах, а затем перешли на людей. Птицы и парнокопытные являются основными резервуарами генетического разнообразия вирусов гриппа, а собаки все это время были носителями одной или двух линий гриппа, которые почти не представляли опасности для человека, пишет Lenta.ru.

Ученые секвенировали (установили нуклеотидную последовательность) полные геномы 16 вирусов гриппа, выделенных у домашних собак в Южном Китае. Оказалось, что в ДНК инфекционных агентов содержатся фрагменты трех штаммов, циркулирующих среди китайских свиней, — североамериканского тройного реассортанта H3N2, евразийского птичьего H1N1 и свиного H1N1, который стал причиной пандемии в 2009 году. Кроме того, вирусы свиного гриппа подверглись реассортации (обменом геномными сегментами) с вирусом собачьего гриппа CIV-H3N2, произведя три новых генотипа — H1N1r, H1N2r и H3N2r.