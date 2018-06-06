Европа метит в лидеры по использованию возобновляемых источников энергии

Как отмечает пресс-служба ЕК, это на 47% больше, чем заложено в текущем европейском бюджете, пишет ТАСС.

Согласно документу, ЕК считает необходимым увеличить ассигнования на защиту окружающей среды и выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. «Данное предложение создаст необходимую инфраструктуру для перехода на чистую энергию и позволит достичь наших амбициозных целей по климату и энергетике на 2030 год», – приводит пресс-служба слова еврокомиссара по энергетике и климатическим изменениям Мигеля Ариаса Каньете.

В сфере транспорта, на которую предполагается выделить 30,6 млрд евро, предлагается уменьшить вредные выбросы от транспорта с помощью смещения акцентов в сторону более экологичных его видов, таких как железнодорожное сообщение, а также развитие сети станций по заправке автомобилей на альтернативных видах топлива. Помимо этого впервые внесен проект на развитие совместной военно-гражданской транспортной инфраструктуры. На проект по адаптации транспортной сети на военные нужды планируется выделить порядка 6,5 млрд евро.